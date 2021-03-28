Дом Бейонсе обчистили на рекордную сумму: похитили даже фотографии

Популярную американскую певицу Бейонсе обокрали. Вещи знаменитости долгое время находились на одном из арендуемых складов, но недавно оттуда пропали многие ценности. Нанесенный грабителями ущерб оценивается в более миллиона долларов (28 миллионов гривен).

Несколько дней назад грабители проникли в три складских помещения, которые арендует продюсерская компания Бейонсе Parkwood Entertainment. Они похитили ценные вещи – дорогие дизайнерские сумки и платья, которые принадлежат певице, и личные вещи ее стилиста – детские игрушки и фотографии. Убытки оценили в более миллиона долларов – 28 миллионов гривен.

По данным таблоида, расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса. Ссылаясь на информацию от сотрудников правоохранительных органов в издании сообщают, что пока не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Стоит отметить, что 39-летнюю R&B-диву ограбили не впервые. Бейонсе стала жертвой грабителей во второй раз за последний месяц. В начале марта неизвестные попали на тот же склад в Лос-Анджелесе, похитив брендовую одежду и аксессуары.

Если не принимать во внимание триумф на Грэмми, то можно утверждать, что 2021 год уже выдался непростым для звезды.