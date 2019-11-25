Должно быть доверие: Эдгар Каминский назвал истинную причину развода со Славой

Слава и Эдгар Каминские (фото: соцсети)

Эдгар откровенно рассказал о пластических операциях Славы

Пластический хирург Эдгар Каминский воспитывает двух детей от брака с участницей группы НеАнгелы Славой Каминской, которая ранее поразила кардинальным перевоплощением. Он ежедневно режет носы и касается груди разных женщин, носит дорогие костюмы и имеет наибольшую в Украине коллекцию духов. О том, почему не сыграл в свое время пышную свадьбу и, какая одна из основных причин развода с бывшей супругой, рассказал в эксклюзивном интервью на канале "Украина".

До свадьбы со Славой, Эдгар имел немного романов. По его словам, он был в постоянных отношениях, ведь он человек семейный. Поэтому его романы длились 2-3 года. Мужчина признается, что почти никогда первым не подходил и не знакомился. Обычно знакомились с ним, ведь Эдгар очень скромный человек в этом плане.

На съемках одного из телевизионных проектов Слава из группы НеАнгелы пришла в кабинет Каминского как пациентка. И в тот же вечер она, взяв его номер на рецепции, написала ему. Уже через три месяца Слава забеременела. На вопрос, почему не было такой пышной свадьбы, как обычно в украинском шоу-бизнесе, Каминский рассказал:

"Банально, потому что это было за наши деньги, и мы сэкономили средства, мы же люди думающие. Взяли деньги, мам, поехали, отдохнули. Думали уже о будущей квартире на тот момент", - делится с "Зірковим шляхом" Эдгар Каминский.

После рождения сына Леона Слава подарила любимому еще и дочь Лауру. Пару Каминских стали называть одной из самых красивых и самых образцовых в украинском шоу-бизнесе.

"О таком можно только мечтать, две бабушки, три няни, можно воспитать 5 детей. Я не знаю даже на что можно жаловаться в таком случае. У нас, возможно, разные цели, взгляды на отдельные события. Слава очень ревнивая. Ее характер кардинально отличается от моего, соответственно как во мне воспитывали, были определенные моменты для меня, не скажу, что неудобные, но иногда непонятные, я не смог к чему-то привыкнуть. И в 2017 году ничего не было спонтанно, мы все это проговаривали. В 2017 году я уехал и не жил с семьей, мы это обсуждали и Слава знала, что там будет. А потом мы встретились в декабре, поговорили. Я еще юридически вопрос с разводом не закрывал, тогда подал. В 2018 закрыл, то есть я надеялся на то, что будут изменения. Но не было согласия. Мы пытались найти общий язык, но не нашли, и в отношении того, что произошло в этом году. Мы об этом говорили зимой, в начале весны и т.д. То есть это не был спонтанный процесс, в принципе, все к тому шло, не было чего-то там "вау, как это так, ты уходишь" и т.д", - признается Эдгар каналу "Украина".

Одной из основных причин, которая привела к разводу, была ревность Славы.

"Никто тарелками в меня не бросал, но у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и спокойным. То есть во время операций не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент я понимал, что это трудно, потому что, например, сложности дома, а потом еще непростая операция. Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, то должно быть доверие, это самое-самое главное, если его нет - не стоит жить вместе", - говорит Эдгар.

По словам пластического хирурга, кроме ревности у пары были разногласия по другим вопросам.

"Она хотела кое-что изменить, большие формы, например, груди, или как-то нос изменить, или губы. Я был против этого, и это табу, я постоянно говорил "нет". Мы ссорились и могли даже не знаю, несколько дней, недель не общаться на эту тему", - делится Каминский.

После 5 лет супружеской жизни брак Эдгара и Славы Каминских подошел к концу. Сейчас они почти не общаются. Правда, Слава не ограничивает общение своего уже экс-супруга с их общими детьми. Сегодня у пластического хирурга есть новые романтические отношения и, по его словам, идеальная женщина в его понимании имеет следующие качества:

"Этот человек знает себе цену, ценит себя, доверяет мне, и она не ревнива - это больше к доверию, коммуникабельна и открыта, то есть положительная", - поделился Эдгар Каминский.