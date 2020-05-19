Очень долго не верила: Дана из Холостяк-10 поразила образом невесты и своим признанием

Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Девушка откровенно поделилась своими чувствами

Уже в эту пятницу, 22 мая состоится долгожданный финал романтического реалити Холостяк 10 - главный герой Макс Михайлюк наконец назовет имя девушки, которая смогла завоевать его сердце. Напомним, что в прошлом 11 выпуске проекта холостяк показал участницам родной город Одессу и познакомил со своими родителями. В итоге шоу покинула Вика, а борьбу продолжили Дана Оханская и Даша Ульянова.

К слову, Дана ранее прокомментировала высказанное Максом мнение, что в общении с его родителями она вела себя “слишком правильно”. и отметила, что при первой встрече всегда есть сдержанность и нужно уметь вести себя соотвественно ситуации.

А в новой публикации в своем Instagram девушка со всех сторон продемонстрировала свой эффектный образ с крайней Церемонии роз, в которой она появилась в платье, напоминающем свадебное. Белоснежный наряд на бретельках выгодно подчеркнул пышный бюст красотки и ее стройные формы. Наряд декорирован серебряными пайетками в районе выреза на груди и спине, а его особой изюминкой стал длинный шлейф-накидка, что добавляет образу романтичности.

Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Дана дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, а волосы уложила в элегантную вечернюю прическу, оставив несколько прядей у лица. Макияж она сделала с акцентом на глаза и чувственные губы.

Финалистка позировала с полученной от холостяка розой и поделилась своими эмоциями накануне финала.

"Фінал. Пам’ятаю, що не вірила. Дуже довго не вірила.⠀

В себе чи в нас, в себе і в нас - досі не знаю достеменно. ⠀

Просто не вірила. Але згодом впевненість з’явилася. З кожною новою трояндою, з кожним дотиком рук, з кожним поцілунком..." - откровенно написала Дана.

Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Также красотка устроила фотосессию в своем роскошном платье на лестнице и призналась, что хотела бы похожий наряд на свою свадьбу.

"Як буду виходити заміж, обов’язково оберу сукню з кейпом. Як вам мій образ на останній церемонії троянд?" - прокомментировала девушка.

Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Подписчики искупали Дану в комплиментах и пожелали ей удачи в финале.

шикарно! аристократично! вишукано! по-королівськи!!!

Немов богиня)))вишукано і елегантно,дуже пасує такий стиль!!!

Дійсно,як образ нареченої!

Ещё лавровый венок и как греческая богиня

На церемонии была самая красивая

Дуже красиве, просто нереальне і вам дуже личить

Дуже гарний образ,тобі ідуть такі сукні.Ти в цій сукні наче білосніжка.

Чарівно, ніжно, вишукано, тендітно...Цей образ був найкращим на цій церемої і взагалі один з найкрасивіших з усіх церемоній троянд.

Як же гарно

Зі всіх учасниць САМЕ ТИ МЕНІ найбільше припала до душі. Особлива, цікава,щира,можливо занадто відверта, але в цьому твоя ізюминка. Ти не боїшся своїх емоцій та почуттів,вмієш чітко висловлювати свою позицію та думки,чого бракує іншим учасницям. Розумна,ввічлива інтелігентна

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.

Автор: Марина Настевич