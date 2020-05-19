Очень долго не верила: Дана из Холостяк-10 поразила образом невесты и своим признанием

Девушка откровенно поделилась своими чувствами
Уже в эту пятницу, 22 мая состоится долгожданный финал романтического реалити Холостяк 10 - главный герой Макс Михайлюк наконец назовет имя девушки, которая смогла завоевать его сердце. Напомним, что в прошлом 11 выпуске проекта холостяк показал участницам родной город Одессу и познакомил со своими родителями. В итоге шоу покинула Вика, а борьбу продолжили Дана Оханская и Даша Ульянова.
К слову, Дана ранее прокомментировала высказанное Максом мнение, что в общении с его родителями она вела себя “слишком правильно”. и отметила, что при первой встрече всегда есть сдержанность и нужно уметь вести себя соотвественно ситуации.
А в новой публикации в своем Instagram девушка со всех сторон продемонстрировала свой эффектный образ с крайней Церемонии роз, в которой она появилась в платье, напоминающем свадебное. Белоснежный наряд на бретельках выгодно подчеркнул пышный бюст красотки и ее стройные формы. Наряд декорирован серебряными пайетками в районе выреза на груди и спине, а его особой изюминкой стал длинный шлейф-накидка, что добавляет образу романтичности.
Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)
Дана дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, а волосы уложила в элегантную вечернюю прическу, оставив несколько прядей у лица. Макияж она сделала с акцентом на глаза и чувственные губы.
Финалистка позировала с полученной от холостяка розой и поделилась своими эмоциями накануне финала.
"Фінал. Пам’ятаю, що не вірила. Дуже довго не вірила.⠀
В себе чи в нас, в себе і в нас - досі не знаю достеменно. ⠀
Просто не вірила. Але згодом впевненість з’явилася. З кожною новою трояндою, з кожним дотиком рук, з кожним поцілунком..." - откровенно написала Дана.
Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)
Также красотка устроила фотосессию в своем роскошном платье на лестнице и призналась, что хотела бы похожий наряд на свою свадьбу.
"Як буду виходити заміж, обов’язково оберу сукню з кейпом. Як вам мій образ на останній церемонії троянд?" - прокомментировала девушка.
Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)
Подписчики искупали Дану в комплиментах и пожелали ей удачи в финале.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.
Автор: Марина Настевич