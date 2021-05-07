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Долго скрывал: счастливая Мишина заговорила о тайном таланте Эллерта

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 17:37
Долго скрывал: счастливая Мишина заговорила о тайном таланте Эллерта Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Lite

Ксения Мишина и Александр Элллерт не на шутку переполошили поклонников, подогревая слухи и ссоре и даже расставании. Актриса уехала сниматься в Хорватии, а Александр остался в Украине. Правда, тайно навестил любимую , что не могло укрыться от зорких поклонников. Ксения удалила все фото с любимым и отписал от него, а ее философские посты об отношениях лишь больше раззадорили сеть. Впрочем, парочка счастлива и влюблена и опять демонстирует свои чувства на всю сеть. Так, Ксения и Александр пришли на съемки шоу "Мастер Шеф".

Соответствующее фото появилось на страничке актрисы в Instagram.

На фото видно, что звезда и автор Квартал 95 настроены воинственно. На них – фартуки противоборствующих команд.

"Оказывается, он круто готовит! Долго скрывал свои способности, но "Мастер Шеф" разоблачил... А все ради чего? Ради новой сковородки. Для меня! Но теперь готовить будет он! И снова же - для меня", - рассказала о тайном таланте любимого Ксения.

Под постом любимой Александр не сдержался и пошутил. Он уточнил, что еще в совершенстве владеет приложение службы доставки продуктов.

Долго скрывал: счастливая Мишина заговорила о тайном таланте Эллерта

Ксения показала счастливое фото с Сашей (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники пары умилились идиллии влюбленных, ведь Эллерт давно не комментировал фото Ксении, и вот все вернулось на круги своя.

  • Наконец-то Саша появился. Любви вам и счастья
  • Какие вы красивые
  • Вы очень красивая пара
  • Обожаю вас, вы вместе просто шикарны
  • Вы такие бесподобные, шикарные, обалденные. Я всегда видела в Саше потенциал. Берегите друг друга и вашу неистовую любовь
  • Какие же вы красивые и классные. Пара века

Напомним, что ранее Ксения и Александр отдохнули в Одессе в неожиданной компании.

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