"Долго не могли уснуть": Open Kids порадовали поклонников масштабным шоу

Фото: Open Kids в Киеве (пресс-служба)

Magic Show Open Kids собрало множество поклонников группы

В Киеве под одной крышей собрались тысячи детей и их родителей, чтобы посмотреть Magic Show Open Kids, как и обещали участницы группы - цирковые трюки, фокусы, любимые песни, танцы, спецэффекты и оригинальные декорации.

Open Kids – популярная группа в Украине и ближнем зарубежье, на чьи концерты вход разрешен, начиная с самого рождения. Ведь каждая песня группы – это мотивация и только правильный посыл. Тот, который вдохновит, зарядит на действие и достижение поставленных целей.

Фото: Open Kids – популярная группа в Украине и ближнем зарубежье (пресс-служба)

"После выступления мы так долго не могли уснуть, нас переполняли эмоции и чувство радости! Ежедневные репетиции на протяжении двух месяцев, и вот два часа невероятного энергетического взрыва! Задача нашего Magic Show – это вдохновить каждого зрителя поверить в свои силы, мечтать и верить в чудо! В жизни главное - это мотивация и внутреннее стремление, и тогда, не взирая на возраст, достигаешь желаемого. Мы искренне надеемся, что каждый Кидсер, побывавший вчера на нашем концерте, уже сегодня проснется другим!" - комментируют свое выступление участницы группы Open Kids.

Популярные блоггеры, актеры, ведущие и артисты с детьми провели субботний вечер в Stereo Plaza, отрываясь со своими чадами на Magic Show Open Kids. И каждый из них стал свидетелем невероятных трюков.

Фото: Magic Show от Open Kids - незабываемое зрелище (пресс-служба)

Совершенно неожиданным для гостей шоу стал момент, когда одна из участниц группы просто посреди песни провалилась под сцену, а уже через пару секунд появилась на втором этаже концертного зала, где и продолжила исполнение песни в окружении слушателей.

Зрители также стали свидетелями появления участниц на сцене из огромного шкафа, левитацию на стуле, лазерного и световое шоу и много других волшебных сюрпризов.

Фото: Open Kids выступили с ярким шоу в Киеве (пресс-служба)

"Для всей нашей команды важно создавать то, что наполнено смыслом, а посетив концерты Open Kids, родители и их дети не просто послушают классную музыку, а возьмут для себя и наш искренний посыл вдохновения! Мы создали волшебство, мы показали, что возможны самые невероятные вещи! Так круто было наблюдать, как родители вместе со своими детьми поют все наши песни, а это уже одна из основных эмоций для ребенка – мама и папа на одной волне с ним!" - прокомментировал событие продюсер группы Open Kids Юрий Петров.

Открывала концерт группы юная певица Anna Petrash, также шоу сопровождали профессиональные иллюзионисты и фокусники Magic Five, а шоу-программа была насыщена танцевальными постановками и акробатическими трюками популярного шоу-балета тинейджеров Open Crew.

Фото: "Так круто было наблюдать, как родители вместе со своими детьми поют все наши песни!" - продюсер группы Open Kids Юрий Петров (пресс-служба)

Ну и, конечно же, не обошлось и без крошек-артистов группы DETKI, которые исполнили свою первую сольную песню:

"Да, выступать на таком волшебном концерте группы Open Kids - это так круто! Ведь в этот вечер каждый, кто был в зале, почувствовал волшебство незабываемого Magic Show", - комментируют свое выступление участницы группы DETKI.

Фото: Шоу-программа была насыщена танцевальными постановками и акробатическими трюками (пресс-служба)

Уже 9 лет творческий центр Open Art Studio взращивает крутых, модных и стильных детей, которые способны воплотить в жизнь невероятные задумки режиссера и продюсера, а своим примером показать другим детям, что достигнуть можно любых целей, главное - желание и стремление!

Ну, а тот, кто не успел или не смог посетить крутое Magic Show Open Kids в Киеве, будет иметь такую возможность в ближайшее время. Но, правда в других городах Украины: 8 декабря – Днепр, ДК Машиностроителей, 13 декабря - Харьков, ДС НЮУ, 17 декабря – Одесса, Филармония.

Напомним, недавно телеведущая Леся Никитюк прокомментировала результаты финала "Танцев".

Также ранее Open Kids собрали вместе звезд шоу-бизнеса.

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