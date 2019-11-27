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Дочка на сцене и погасший свет: Арсен Мирзоян "зажег" Киев концертом в поддержку альбома "Ингредиент"

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.11.2019 - 16:29
Дочка на сцене и погасший свет: Арсен Мирзоян "зажег" Киев концертом в поддержку альбома "Ингредиент"
Арсен Мирзоян с концертом в Киеве

Певец дал двухчасовой концерт в Национальном дворце "Украина"

Пятый юбилейный альбом Арсен Мирзоян отпраздновал аншлагом на главной концертной площадке страны. Киев первым услышал премьеру песни "Іграшкова зброя" — единственный дуэт в новом альбоме, вместе с Олегом Собчуком, фронтменом группы "СКАЙ".

Зрители с восхищением слушали новый материал артиста, над которым Мирзоян работал два года. На песне "Незнацомці" неожиданно на сцену выбежала с цветами маленькая дочь артиста Нина. Этот момент растрогал зал.

Дочка на сцене и погасший свет: Арсен Мирзоян &quot;зажег&quot; Киев концертом в поддержку альбома &quot;Ингредиент&quot;

Дочка на сцене и погасший свет: Арсен Мирзоян &quot;зажег&quot; Киев концертом в поддержку альбома &quot;Ингредиент&quot;

В общем сет-лист столичного концерта состоял из 20 композиций, среди которых и песни, которые уже стали хитами: “Джеральдіна”, "Можеш як", "Ідіоти".

Приятным сюрпризом для поклонников певца стало появление на сцене гитариста группы "Океан Эльзы" Владимира Опсеници. Вместе с основным составом музыкантов он акомпонував Арсену в песне "Інспектор Час". Отметим, Владимир участвовал в записи двух последних пластинок певца — "Інгредієнт" и "Слова і ноти".

Дочка на сцене и погасший свет: Арсен Мирзоян &quot;зажег&quot; Киев концертом в поддержку альбома &quot;Ингредиент&quot;

Дочка на сцене и погасший свет: Арсен Мирзоян &quot;зажег&quot; Киев концертом в поддержку альбома &quot;Ингредиент&quot;

В конце песни на сцене и в зале внезапно погас свет, что удивило зрителей. "Мы хотели показать, как заканчивается время", — пояснил Арсен.

Среди гостей вечера были замечены Злата Огневич, Олег Собчук, Александр Положинский, Владимир Опсеница, Елич (Океан Эльзы), а также Нина Митрофановна Матвиенко с дочкой певца и Тони Матвиенко — Ниной, которая снялась в новом клипе Арсена.

Кульминацией концерта стало исполнение на бис песен "Незнайомці", Geraldine и "Бувай, малий" с безумными танцами в зале.

Напомним, буквально на днях Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе "Незнайомці".

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