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Дочь Оли Поляковой в купальнике показала фото из бассейна: в семье одобрили

Вторник 01 сентября 2020 10:45
Дочь Оли Поляковой в купальнике показала фото из бассейна: в семье одобрили
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша продемонстрировала фигуру в купальнике

Маша Полякова – копия своей знаменитой мамы Оли Поляковой. Она догоняет певицу по росту, а также поражает внешним сходством. Поклонники давно заметили, что даже бикини у мамы и дочки бывают на двоих, и Маша с удовольствием заимствует понравившиеся пляжные наряды у артистки. К слову, именно старшая девочка часто фотографирует маму в соблазнительных ракурсах во время семейного отдыха, да и сама она, похоже, берет пример с певицы.

Так, Маша опубликовала фото из бассейна, на котором позирует в нежно-розовом купальнике, выгодно подчеркнувшем фигуру девушки. Она спрятала глаза за солнечными очками в трендовой оправе, присев на ступеньке.

"Я надеюсь, вы хорошо провели лето! Как вам лето 2020?" - поинтересовалась Маша, а также пожелала удачи всем школьникам в День знаний.

Фото в купальнике одобрила даже бабушка Маши, мама Оли Поляковой, Светлана. "Очень классная фотка", - заверила она внучку. Подписчики девушки разделили мнение ее родственницы.

  • Какая красивая
  • Жарко
  • Богиня
  • Красотка
  • Фотка просто шикарна
  • Где твоя мать?! Я хочу ей пожаловаться что у нее слишком красивая дочь

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Полякова показала дефиле в необычных условиях и пожаловалась на обратную сторону карьеры модели.

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Новости Украины Маша ПоляковаОля Полякова
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