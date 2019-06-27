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Дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 11:26
Дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле (видео)
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка также сверкнула подтянутой фигурой

Маша Полякова продолжает изучать азы модельного бизнеса. Напомним, что на данный момент старшая дочка Оли Поляковой отдыхает и одновременно учится в модельном лагере в греческом городе Патры. Кстати, одним из организаторов поездки и одновременно наставником девушке выступает украинская модель Алла Костромичева.  

На своей instagram-страничке 14-летняя Маша Полякова делиться с многотысячной армией поклонников яркими фото и видео, хвастаясь модельными достижениями. Каждый день девушки упорно тренируются, чтобы поддерживать себя в идеальной форме. И конечно же, изучают мастерством дефиле.

Так, в разделе сториз Маша показала, чему научилась за все это время. В мини-шортах, белой футболке и на каблуках Полякова младшая прошлась по прямой линии. В финале эффектно поиграв с пышными волосами. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish. На видео Маша дефилирует второй.

Также девушка поспешила показать и парочку новых фото из Греции. На одном из них дочка Поляковой блеснула стройной фигурой. Все же постоянные тренировки дали свои положительные результаты.

Девушка позирует боком, в  закрытом красном купальнике. На фоне видим бассейн и роскошные греческие виды.

"Новые спасатели Малибу, как вам такой спасатель?" - подписала снимок Полякова младшая.

Маша Полякова

Маша Полякова в Греции (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Маши поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:

  • "Спасатель – огонь!"
  • "Воу-воу-воу, че так жарко?"
  • "Спасатель – супер, с такими длинными ногами ты догонишь и спасешь кого угодно!"
  • "Класс! И не смотри на всяких идиотов, что пишут гадости. Просто завидуют!"
  • "Я бы женился на ней!"
  • "Ты очень красивая, пускай те, что завидуют, закроют свой ротик, потому что ты прекрасная"

Дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети

"Маша, если бы я слушала всех доброжелателей в жизни, я бы сидела сейчас в Виннице, и строчила комменты с закрытых акаунтов, под постами звезд и их детей, изливая на них свою серую неудавшуюся жизнь!" - начала свой комментарий Оля Полякова. 

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