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Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда

Понедельник 03 августа 2020 10:36
Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Во время прогулки по городу девушка сломала палец на ноге

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша в свои 15 лет успешно развивает собственный блог и в целом уже весьма публична и популярна. Девушка не скрывала, что у нее есть парень, однако не делилась никакими подробностями. Теперь же она впервые показала в сети лицо возлюбленного, выложив совместные фото с ним в Instagram.

Причем поводом для этого стала полученная Машей травма - во время прогулки по вечернему городу с любимым она умудрилась сломать палец на ноге. Ей пришлось обратиться в больницу, где дочери артистки наложили на правую ногу гипс. Бойфренд все это время был рядом и поддерживал девушку, а также катал ее на коляске по коридорам больницы.

Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфрендаДочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда

Маша Полякова рассекретила своего возлюбленного (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Все эти приключения Полякова-младшая запечатлела на фото, которые и показала поклонникам. Как именно она травмировалась, она раскрывать не стала.

Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда

"А все так хорошо начиналось 31.07.2020 - 1.08.2020", - подписала кадры юная блогерша.

Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфрендаДочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда

Маша Полякова сломала палец на ноге и показала фото из больницы (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры желают Маше поскорее поправляться и умиляются заботливости ее любимого.

  • Мои зайчики. И в горе и в радости
  • какие же вы буськи просто
  • обидно
  • Я украду твого парня він мені нравиться
  • Маша, поправляйся
  • Хорошо хоть парень заботливый рядом всё вылечится
  • Самая лучшая
  • Бідолаха, одужуй!
  • Ставлю лайк за заботу нежность в фото . Здоровья
  • Поправляйся красотка!
  • Пусть все проходит по быстрей и танцевать!

Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге впервые показала лицо бойфренда

Скриншот комментариев

Напомним, что отношения пары завязались во время карантина и общались они в основном по сети. Звездная мама Маши Оля Полякова ранее рассказывала в прямом эфире, что пока не знакома с парнем дочери, однако не против их отношений и даже учила ее целоваться.

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Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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