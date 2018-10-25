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Дочь Майкла Джексона собралась замуж за музыканта

Lite » Звезды 25.10.2018 - 10:11
Фото: Пэрис Джексон (коллаж РБК-Украина)
Фото: Пэрис Джексон (коллаж РБК-Украина)

Родственники девушки опасаются, что избранник может обмануть ее ради денег

Дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис собралась под венец. Избранником 20-летней девушки стал музыкант Гэбриел Гленн, сообщает Radar Online.

Издание пишет, что Пэрис Джексон и ее будущий муж настолько влюблены друг в друга, что даже не собираются подписывать брачный контракт.

Родные девушки рады, что Пэрис нашла свою любовь, однако их беспокоит судьба ее огромного состояния. Родственники настаивают на том, чтобы контракт с Гленном все же был заключен, а некоторые из них даже предполагают, что музыкант намерен жениться на дочери знаменитого певца только из-за ее денег.

Дочь Майкла Джексона собралась замуж за музыкантаФото: Пэрис Джексон и Гэбриел Гленн (instagram.com/parisjacksonmexico)

"В этот момент родные крайне смущены и просто хотят быть уверены, что с ней  все будет в порядке", – рассказал инсайдер.

Отметим, что состояние Пэрис, унаследованное от отца, оценивается в 110 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно о таинственной гибели приемного сына легендарного певца Майкла Джексона Дэвида Ротенберга.

Мы также писали о том, что отец Майкла Джексона сделал "химическое кастрирование" своему сыну, чтобы тот сохранил высокий голос. Об этом рассказал доктор поп-короля Конрад Мюррей. Говоря о смерти Джо Джексона, Мюррей выразил надежду, что тот найдет "искупление в аду", назвал его "худшим отцом для своих детей в истории".

Как сообщалось ранее, отец Майкла Джексона умер. Джо Джексону было 89 лет. В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

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