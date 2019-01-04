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Дочь Эминема "засветила" идеальные формы в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2019 - 17:34
Дочь Эминема "засветила" идеальные формы в бикини
Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Хэйли Джейд Скотт побаловала подписчиков жарким снимком, сделанным во время отдыха

Дочь известного рэпера Эминема, 23-летняя Хэйли Джейд Скотт, не часто балует поклонников своими фото, а откровенными – и подавно. Но в этот раз она сделала исключение, опубликовав снимок в бикини в своем Instagram-аккаунте.

Девушка стоит в басейне с прозрачной бирюзовой водой и наслаждается потрясающим видом, открівающимся из широких окон. Хэйли предпочитает проводить новогодние праздники в Австралии, остановившись в одном из люксовых отелей.

"Мне кажется, я никогда не перестану размещать посты об этом месте", – с восторгом написала она.

Дочь Эминема &quot;засветила&quot; идеальные формы в бикини

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Некогда маленькая девочка из клипов отца превратилась в настоящую взрослую красавицу. Хэйли - единственный ребенок певца, совместная дочь от экс-супруги Кимберли Энн Скотт. Отношения у пары складывались непросто. Они начали встречаться еще в школе, будучи подростками. Через время девушка ушла из дома и переехала жить к Эминему. В 1995 году появилась на свет Хэйли.

Дочь Эминема &quot;засветила&quot; идеальные формы в бикини

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Спустя 4 года певец и его возлюбленная поженились, но брак просуществовал недолго - Ким пристрастилась к наркотикам. Правда, Эминема тянуло к бывшей супруге словно магнитом и пара вновь связала себя узами брака, но и на сей раз ничего хорошо из их отношений не выйло. В 2006 году они расстались окончательно, а рэппер оформил опеку над Хэйли и забрал ее. Кроме того, он также опекается сводной сестрой дочери, Уитни - ребенком Ким от другого мужчины.

Дочь Эминема &quot;засветила&quot; идеальные формы в бикини

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Что касается Хэйли, то девушка изучала пихологию в Мичиганском университете, который окончила в прошлом году, хотя по специалности работать пока не собирается, так же как и не грезит о карьере певицы.

Дочь Эминема &quot;засветила&quot; идеальные формы в бикини

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Сам же Эминем называет дочь своим главным истником вдохновения и мотицвации. Он признался, что всегда хотел сделать так, чтобы Хэйли гордилась им, и даже сейчас он с уверенностью завяляет, что его повзрослевшая девочка – это все, что у него есть, то, ради чего он работает и старается.

Дочь Эминема &quot;засветила&quot; идеальные формы в бикини

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Напомним, что аппетитные формы у бассейна показала и украинская певица Настя Каменских. Она побаловала поклонников горячим снимком со спины, продемонстрировав пышные ягодицы.

Ранее снимками в бикини похвасталась экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос, которая отдыхала с сыном и подругами на Барбадосе.

К слову, Оля Полякова в Майами тоже похвасталась стройной и подтянутой фигурой в купальнике.

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