Добро дарите: дочь Светланы Лободы проникновенно прочла стих и покорила своим талантом

Светлана Лобода с дочками (фото: .instagram.com/lobodaofficial)

Лобода записала мини-выступление Евы на видео

Светлана Лобода крайне щепетильно оберегает свою личную жизнь. Исполнительница так и не раскрывает все тайны и не признается, кто же ее избранник и от кого у нее родилась вторая дочь - Тильда. К слову, 21 мая малышке исполнилось два года. К счастью для многомиллионной армии поклонников Лободы, она время от времени делает фото и видео со своими дочками. Особенно часто в последнее время на инстаграм-страничке своей звездной мамы стала появляться 9-летняя Ева.

Девочка растет копией своей мамы - Евангелина очень похожа на Светлану. И похоже, что девочка переняла у мамы не только красоту, но и талант, чем Лобода спешит поделиться с фолловерами.

На днях Лобода записала для поклонников домашнее видео со своей дочкой. Ева проникновенно и очень артистично читает стих, девочка очень старается! К слову, это не первый раз, когда Светлана записывает, как ее дочь декламирует стихи. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Стих можно также найти на интернет-просторах:

Добро дарите - чудо из чудес…

От всей души - легко и бескорыстно.

Пусть вырастает рукотворный лес

Добрейших слов и благородных мыслей.

Добро - как чистый воздух на земле,

Не может быть излишним и напрасным.

Дарите - станет мир вокруг светлей

От лепестков подаренного счастья!

А до этого Лобода опубликовала фото с дочкой, сделанное во время празднования двухлетия младшенькой Тильды. Тогда Светлана также покорила поклонников своим пикантным белоснежным платьем. Певица позирует в платье в бельевом стиле - с кружевами и полупрозрачной текстурой.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Лобода рассказала о пластической операции на карантине.

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Автор: Юля Петрова