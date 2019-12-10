"До слез это люблю": Ребрик рассказала, как готовится к Новому году

Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Украинская звезда поделилась праздничными фото с гастролей

Знаменитая украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась, что Новый год для нее является одним из самых любимых праздников. На свою страничку в Instagram она выложила праздничные фото, на которых позирует на фоне по-новогоднему украшенного камина.

По словам 38-летней звезды, кадры были сделаны во время гастролей в Житомир с театром, в котором она играет.

Ребрик отметила, что в этом городе уже по-настоящему чувствуется атмосфера праздника.

"Приехала со спектаклем в Житомир, зашла пообедать (или это уже поужинать называется), а здесь уже новогодняя атмосфера... До чего же я люблю Новый год! Как я люблю саму суету приготовления к празднику... Люблю украшать дом, елку, зажигать огоньки. Все. Остановите меня, потому что до слез все это люблю, жду. Еще много всего напишу по этому поводу, обещаю. А сейчас бегу на спектакль. Играем "Ревизор" в театре И. Кочерги. А как у вас настроение, уже новогоднее? Уже чувствуете что праздник приближается?" - написала в сети Ребрик.

Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия опубликовала видео, на котором продемонстрировала свои акробатические способности.

"За полчаса до начала спектакля... Театр крутая штука. Хочешь-не хочешь, заставляет держать себя в форме! А как у вас с физическими упражнениями? Есть возможность на работе размяться? Или специально надо ходить в зал? Джинсы не пострадали", - пошутила Лилия Ребрик.

Видео: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала новогодней фотосессией с дочками. Она перевоплотилась в помощника Санты.

Отметим, что с наступлением декабря в воздухе витает “дух праздника”, многие всерьез задумываются о конкретных планах на Новый год и Рождество. Конечно же, украинские звезды - не исключение. Селебритис уже активно снимаются в новогодних концертах, ТВ-шоу и фотосессиях. А также с удовольствием показывают поклонникам бэкстейдж фото и видео с этих подготовок.