"До сих пор в шоке": Тодоренко удивила ранее неизвестными деталями о своей свадьбе

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала о тонкостях организации идеального праздника

Регина Тодренко и Влад Топалов до сих пор с восторгом вспоминают свою грандиозную итальянскую свадьбу, которая состоялась 3 июля в Сорренто. Жених и невеста отметили торжество на роскошной вилле Астория и даже сняли фильм для поклонников о том, как это было. Для ведущей специально пошили "платье Джульетты", которое она пообещала теперь передавать по наследству, а количество свадебных снимков в альбоме достигло 1500 экземпляров! Организацией праздника занялась сестра Влада, Алина, которая также на днях сыграла собственную свадьбу! Музыкант полетел в Таллин на торжество, в то время как Регина осталась дома с сыном Мишей. Впрочем, звезда "Орла и Решки" решила также публично поздравить золовку и рассказать о ее неоценимой помощи.

На instagram-страничке она подробно описала проделанную Алиной работу, которая значительно облегчила участь молодоженов, ведь они решили ей полностью довериться.

"Алина занималась всем и доводила до совершенства каждую мелочь! Например, чтобы составить меню, она пообщалась с каждым (!) из гостей, чтобы выяснить, что он ест, а что нет. Каждый получил подробное описание того, как добраться в его отель, в итоге никто из наших гостей не потерялся! Именно она нашла Виллу Astor, в которую я влюбилась с первого взгляда и разработала всю стилистику свадьбы!" - написала Регина.

Регина Тодоренко, Влад и Алина Топаловы (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Отдельного внимания заслуживал дресс-код гостей. Регина очень переживала, ведь собравшиеся должны были придерживаться определенного стиля в одежде.

"Многие невесты очень боятся, что гости придут на церемонию в белой одежде, всячески акцентируя внимание на том, что никто, кроме невесты, не должен быть в белом. Мы же сделали все наоборот и были приятно удивлены, когда абсолютно все гости появились на свадьбе в нарядах, полностью соответствующих дресс-коду. Это выглядело невероятно красиво!" - призналась телеведущая.

Регина также отметили, что Алина находиться в интересном положении и ожидает малыша, поэтому она восхищается энергичностью будущей мамочки, которая сумела организовать торжество по высшему разряду.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я безумно счастлива, что в нашей семье есть человек, способный превратить хаос в упорядоченную жизнь! Я до сих пор в полном шоке и восторге от нашей свадьбы! Кстати, организацией нашей свадьбы Алина занималась будучи беременной. Теперь я точно убедилась в том, что беременные женщины - это супер-женщины!" - подытожила звезда.

Ранее Влад Топалов показал одинокое фото со свадьбы сестры в Таллине и спровоцировал вопросы о Регине Тодоренко.

Напомним, что Влад Топалов сделал внезапное искреннее признание о свадьбе с Региной Тодоренко в Сорренто.