Дмитрий Комаров узнает свою судьбу у китайских предсказателей

Дмитрий Комаров в Китае (фото: 1+1)

Дмитрий Комаров покажет, как в Гонконге строят небоскребы, используя древние китайские технологии

Уже сегодня в 22.45 зрителей канала «1+1» ждут сразу две серии тревел-шоу Мир наизнанку. В этот раз Дмитрий Комаров отправится в современный и футуристический мегаполис Гонконг, где каждый 7 житель - миллионер. Команда «Мира наизнанку» узнает, как в Гонконге строят самые высокие небоскребы, покажет обратную сторону богатой жизни мегаполиса, а также попробует судьбу Дмитрия Комарова и Украины у китайских предсказателей будущего.

Гонконг - один из самых густонаселенных городов в Китае, где технологии будущего существуют рядом с тысячелетними традициями. Сегодня в Гонконге живет более 7 миллионов человек, но из-за специфики горного ландшафта на такое количество населения земли катастрофически не хватает. Поэтому мегаполис разрастается не вширь, а вверх.

Небоскребы в Гонконге появляются в очень быстрых темпах. Китайские строители возводят один этаж здания в рекордно короткий срок - одна неделя. Но если посмотреть через призму европейских стандартов, то их методы строительства удивляют. Дмитрий Комаров на один день присоединится к бригаде гонконгских высотников и вместе с ними отправится на стройку очередного 100-этажного здания. «Мир наизнанку» покажет зрителям, какие древнейшие технологии до сих пор использую китайцы.

«Удивительно, что такой технологией не пользуются в мире. Сначала я скептически относился к такому методу, но когда я пообщался с этой командой строителей, мое мнение изменилось», - сделает свои выводы Дмитрий Комаров после грандиозной стройки.

Кроме того, в новой серии Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев на одни сутки снимут квартиру в самом известном здании Гонконга - так званом «инстаграмном» доме. Фотография на фоне его фактурного фасада - обязательная часть каждой туристической поездки.

Несмотря на то, что здания в Гонконге растут быстрее, чем в других странах, квартир на всех жителей все равно не хватает. По традиции программы, Дмитрий Комаров отправится на поиски изнанки жизни города-миллионера. Команде тревел-шоу эксклюзивно удастся попасть в район самых бедных жителей. Украинцы впервые побывают в квартирах размером всего в три квадратных метра и покажут быт их владельцев.

Во второй серии зрителей ждет немыслимая изнанка современного мегаполиса - необычные китайские погребальные традиции. «Мир наизнанку» покажет, как Гонконг решает проблему с нехваткой мест для погребения, почему китайцы превращают прах родных в драгоценные камни, и что покупают в специальных супермаркетах с товарами для умерших.

Также команда тревел-шоу побывает в еще одном специфическом месте - на улице предсказателей. В Гонконге легально работает целый квартал с услугами гадалок и магов, к которым в поиске советов обращаются бизнесмены, политики и обычные гонконгцы. Дмитрий Комаров пообщается с несколькими предсказателями и попытается узнать у них свою судьбу, а также судьбу Украины.

Что напророчат Дмитрию Комарову гонконгские предсказатели, и чем еще удивляет современный Гонконг - смотрите в новых сериях «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним, ранее Дмитрий Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками "Мира наизнанку".