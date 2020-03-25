Дмитрий Комаров в Шанхае покатается на самом быстром в мире поезде и познакомится с китайцем, который обманул время

Дмитрий Комаров в Китае (фото: 1+1)

Дмитрий Комаров узнает, как в 70 лет выглядеть на 35, и побывает в городе будущего

В новом выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку», который выйдет уже сегодня в 22.45 на канале «1+1», украинские путешественники Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут зрителю, как в современном Китае новейшие технологии соседствуют с древними традициями. А также познакомятся с «человеком без возраста» и узнают его секрет вечной молодости.

Китай - передовая страна в мире по развитию современных технологий. В новом выпуске команда «Мира наизнанку» поедет в один из самых высокотехнологичных городов Поднебесной - Шанхай. Именно здесь находится современное «чудо техники» - самый быстрый пассажирский поезд в мире.

Но поезд в Шанхае - далеко не единственная инженерная гордость Китая. В новом выпуске «Мир наизнанку» покажет зрителям и другой город будущего и футуристической архитектуры - Гуанчжоу. Здесь Дмитрий Комаров не только удивится уровню развития инфраструктуры и технологий, но и окунется в совершенно другой мир - огромный район народных аптек. И покажет, как в лечебных целях жители Поднебесной используют самые неожиданные вещи.

Пока китайцы ищут секрет вечной молодости на рынках медицины, «Мир наизнанку» встретит человека, который уже воплотил эти желания в жизнь. Команда тревел-шоу познакомится с настоящей суперзвездой Поднебесной - мужчиной, который выглядит значительно моложе своих лет.

Он получил титул самого молодого дедушки Китая и выиграл конкурс красоты среди пожилых мужчин. На первый взгляд, никто не может догадаться, сколько ему лет, ведь выглядит он значительно моложе даже многих голливудских звезд в его возрасте. В свои пожилые годы герой программы чувствует себя отлично, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и снимается в фотосессиях.

Чтобы разгадать секрет молодости этого дедушки, Дмитрий Комаров наведается к нему в гости и испытает на себе все необычные и секретные практики, с помощью которых мужчине удалось обмануть время. И узнает, как в 70 лет выглядеть на 35.

Торговый центр китайской народной медицины, самая высокая смотровая площадка в мире и тайные ингредиенты рецепта вечной молодости - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал, как работает из дома во время карантина.