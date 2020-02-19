Дмитрий Комаров рискнет жизнью на севере Китая и покажет изнанку самого большого Ледового фестиваля

Дмитрий Комаров (фото: пресс-служба)

Дмитрий Комаров среди лютых морозов возьмется за опасную работу и покажет, как создается сказочный город изо льда на севере Китая

Сегодня, 19 февраля, в 22.45 зрителей канала “1+1” ждет очередной выпуск тревел-шоу “Мир наизнанку”. В продолжении масштабного китайского сезона Дмитрий Комаров отправится на север Поднебесной - в самый холодный мегаполис страны, чтобы прикоснуться к рождению сказочного города изо льда.

Китай - гигантская страна, которая объединила в себе самые разные климатические зоны. Здесь можно увидеть и жаркие тропики, и высокогорные поселения, и безжизненные пустыни, и даже одно из самых холодных мест на земле - мегаполис Харбин. Для команды “Мира наизнанку” северная часть экспедиции по Китаю стала самой холодной в истории программы, ведь температура воздуха в Харбине опускается до минус 30 градусов, а обычный кипяток из термоса за доли секунды превращается в облако мелких ледяных кристаллов.

Но если для большинства людей минус 30 - жуткие холода, то для жителей Поднебесной это повод устроить потрясающее зимнее развлечение - Харбинский ледяной фестиваль. Именно здесь каждый год, как в сказке, возводится волшебный город изо льда, а по ночам хрустальные дворцы и сверкающие башни освещаются тысячами разноцветных огней. Грандиозные ледяные скульптуры этого города неоднократно вносились в Книгу рекордов Гиннесса. Для их постройки используют 180 тысяч тонн кристально чистых, идеально ровных кубиков льда.

Чтобы разобраться, где же китайцы берут столько льда, и с помощью каких технологий создают современное ледяное чудо, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приедут в Харбин за неделю до начала фестиваля.

“Готовясь к этой поездке я представлял себе самые навороченные и хитрые аппараты, которые создают идеальный лед для Харбинского шоу. Но в программе мы покажем, что китайцы используют только один, весьма примитивный механизм”, - поделится впечатлениями ведущий.

В поисках изнанки сказочного фестиваля Дмитрий Комаров проведет рабочий день в команде ледорубов - людей, которые занимаются добычей и доставкой льда для строительства. И покажет работу настоящих героев, которые каждый день рискуют жизнью.

Какие трудности профессии ледоруба прочувствует на себе ведущий тревел-шоу, как адаптируются китайцы в условиях экстремально низких температур, и какие рискованные испытание ждут украинскую команду в Китае - смотрите сегодня в новом выпуске “Мира наизнанку” в 22.45 на канале “1+1”.

Напомним, ранее Комаров признался, ревнует ли Александру Кучеренко.