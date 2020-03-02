Дмитрий Дикусар рассказал, какой будет его третья жена

Дмитрий Дикусар (фото: соцсети артиста)

Дикусар вновь решился на откровенный разговор

Один из самых известных танцовщиков Украины Дмитрий Дикусар рассказал о самом интимном. В эксклюзивной рубрике о роли мамы в жизни известных мужчин программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Дмитрий и его мама София Дикусар рассказали, из-за чего распались 2 предыдущие брака мужчины и какой будет 3-я жена танцора.

Именно мама отвела маленького Дмитрия Дикусара на танцы, уделяла все свободное время, платила невероятные деньги за занятия и постоянно поддерживала. Дмитрий же в свою очередь занимался очень усердно и, несмотря на постоянные проигрыши танцевальных конкурсов, все больше и больше работал над собой. Уже через несколько лет Дмитрий добился успеха – стал финалистом Кубка Европы по латиноамериканским танцам, а также был призером Чемпионата мира. После участия Дмитрия в популярном телевизионном танцевальном шоу о нем говорили все, но, к сожалению, не всегда хорошо.

«Да, мне тогда было не очень легко. Потому что каждый считал своим долгом на улице спросить что-то или прокомментировать. Кто-то считал, что он альфонс – люди же добрые... Мне было нелегко», – призналась мама Дмитрия Дикусара София Дикусар в программе «Ранок з Україною».

Дмитрий Дикусар (фото: соцсети артиста)

А все из-за романа Дмитрия с певицей Ириной Билык. Причем сама Софья Васильевна выбор сына одобряла.

«Ничего. Никаких советов я даже в глазах не читал, никаких осуждений – ничего. За это спасибо! Мне было разрешено самостоятельно решать вопросы, а в личную никто не вмешивался, – комментирует Дмитрий Дикусар. Танцор добавил, что именно представители СМИ начали позволять себе лишнего. – Пресса начала разрушать наши отношения в своих статьях гораздо раньше, как будто все ждали этого завершения».

Роман танцора с Ириной Билык длился три года. А разрыв Дмитрий переживал тяжело. Мама тоже очень болезненно восприняла их разрыв, поэтому, когда сын сообщил о помолвке с Аленой Шоптенко, женщина не обрадовалась, но промолчала.

«Алена со мной конкурирует и ее это настораживало, она не совсем понимала, как наши отношения перешли из фазы файта (прим ред. с англ fight – ссора) иногда, может, наигранного для телевидения, но все же какие-то терки у нас были, какая-то конкуренция обязательно была» – признался танцор.

В браке с Шоптенко Дикусар прожил три года. И когда и эти отношения исчерпались, поехал за утешением в родную Одессу. С тех пор прошло уже 4 года. Сегодня Дмитрий заявляет – следующий раз женится, только когда найдет такую ​​же девушку, как его мама.

«Я говорю одним словом: моя мама – фея! У нее есть какие-то волшебные способности, дар любить людей, даже когда они плюют ей в душу несколько раз, то есть дар всех прощать. Я хочу найти такую ​​же хорошую, бескомпромиссную женщину, как она», – признается Дмитрий Дикусар.