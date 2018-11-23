"Для нас это эксперимент": ТНМК выпустили долгожданный альбом

ТНМК (фото: пресс-служба группы)

В пластинку вошло семь разных по звучанию потенциальных хитов - от вариаций хип-хопа до блюз-рока и праздничного фанка

В пятницу, 23 ноября, вышел новый, седьмой по счету, альбом культовой украинской группы ТНМК.

Это, кстати, первый полноформатный релиз группы со времен пластинки "Дзеркало", которая вышла еще в 2014 году.

"Для нас это эксперимент. Мы впервые сделали альбом без скитов, которые были у нас всегда. В релиз вошло меньше песен, хотя это только первая порция. Мы записали много нового материала. Дальше будет!" - прокомментировал релиз Александр "Фоззи" Сидоренко.

В альбом "7" вошли четыре ранее известных композиции. Недавний мистический сингл "Янголи", на поддержку которого Ольга Навроцкая сняла эффектное видео по мотивам своего инди-фэшн фильма "Неразлучные". Духоподъемный хард-рок "Гострі Ножі" - совместно с культовой группой "Брати Гадюкіни". Драйвовый Christmas-фанк "Різдво Рок-н-рол". И, наконец, саундтрек к фантастическому фильму "Бобот та енергія Всесвіту" - "Друга Новина".

Также на альбоме есть несколько неожиданных сюрпризов.

Напомним, ранее Александр Сидоренко написал пронзительный стих про Донбасс.

Видео: РБК-Украина