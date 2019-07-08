"Для Грузии это сверхважно": Потап не может скрыть восторга от победы Зазарашвили в Голос. Діти

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап обратился к победителю и его наставникам

Потап также решил высказаться по поводу прошедшего суперфинала 5-го сезона Голос. Діти на канале "1+1". Напомним, что финал отгремел вчера вечером, 7 июля. Победителем 5-го сезона стал мальчик из Грузии Александр Зазарашвили. Примечательно, что звездными наставниками Саши были солисты группы "Время и Стекло" - Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. Интересно, что в тоже время Нядя и Позитив являются подопечными Потапа! Так что гордость украинского рэпера оправдана вдвойне.

Так, на своей instagram-страничке Потап опубликовал большой пост, в котором трогательно обратился не только к Наде и Позитиву, но также и поздравил Зазарашвили!

По словам Потапа, он очень горд!

"Сказать, что я горжусь - это ничего не сказать! Этот прекрасный парень, замечательный голос и наконец-то заслуженная и такая долгожданная победа Команды "Время и Стекло"!! Урра!!! А какой красивый совместный номер "Люди як Кораблі" - какое классное выступление малышей и Дорофеевой, и потрясающий чувственный речитатив Позитива", - пишет Потап.

Также Потап отметил, что для Грузии эта победа Александра Зазарашвили очень важна!

"Я горжусь такими артистами - они рассвет нашей культури! Дякую, Ураїна, що проголосували за цього хлопця, він -переможець! Для Грузії це надважливо!" - подытожил певец.

Свой пост Потап сопроводил фото Дорофеевой и Завгороднего с Зазарашвили.

Алексей Завгородний, Александр Зазарашвили и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что до этого трогательный пост-признание опубликовала Надя Дорофеева. Даже по ее публикации понятно, что певицу переполняли восторженные эмоции.

"Спасибо, что проголосовала за нашого Александра! Сашенька, ты чудо!!" - написала тогда Дорофеева. И также сопроводила свой пост счастливым снимком с победителем.

Кроме того, в сети уже появилось видео выступления Дорофеевой и Завгороднего с их подопечными в финале. Тогда они все исполнили песню Кузьмы Скрябина "Люди як кораблі".

Карина Столаба, Александр Зазарашвили, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – финал – Голос. Діти 5 сезон

Кстати, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в великолепном воздушном платье из органзы, декорированное стрекозами и бабочками.

Также своим стильным образом порадовала и Джамала. Певица появилась в эфире в необычном топе с воланами.