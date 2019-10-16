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Длинноногая Леся Никитюк продемонстрировала смелый модный эксперемент

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.10.2019 - 18:41
Длинноногая Леся Никитюк продемонстрировала смелый модный эксперемент
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая не боится микосовать в одном образе смелые детали

Леся Никитюк привыкла удивлять своих поклонников. Например, на днях она решилась на кардинальную смену имиджа и предстала с новым цветом волос, кроме того, Леди Ле решила устроить провокацию и поцеловалась на камеру с подругой. Ведущая также обожает наряды, котрые выгодно подчеркивают ее неспоримые достоинства фигуры.

Так, она предстала перед поклонниками в светлом гольфе, клетчатом платье-пиджаке, дополнив образ необычными элементами – колготами анималистической расцветки (принт анималье не здает своих позиций и в наступившем сезоне) и ярко-розовыми кроссовками с острыми носами и крупными надписями D&G. Ее волос уложены в локоны, а сама Леся стоит за столом на длинной ножке на фоне живой изгороди.

"Рєбятки, ну шо ви там, спите ще? А Леся Іванівна вже давно прокинулася, зачіску зробила, сніданок приготувала, гречку перебрала", - похвасталась теледива.

Длинноногая Леся Никитюк продемонстрировала смелый модный эксперемент

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники тут же приняла изучать образ ведущей и делится своими впечатлениями от увиденного. Они оценили колготки Леди Ле, а также живо заинтересовались оригинальной обувью.

  • Круто
  • Балерина
  • Така красуня
  • Ви класная, Леся
  • Леся, вы неподражаемы!
  • Богиня
  • Очень ярко
  • Класні у тебе ножки
  • Мені більше туфлі сподобалися. Пасують ніжкам
  • Колготки зачет

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала провокационное фото, прикрывшись лишь одним листком и заговорила о возможном возвращении в Танцы со звездами 2019.

Также Леся Никитюк рассмешила забавным снимком, поймав случайного прохожего "на горячем".

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Новости Украины Леся Никитюк
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