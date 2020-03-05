Дива! Роскошная Тодоренко вызвала фурор эффектным появлением перед камерой

Ведущая показала бэкстейдж со съемок
Регина Тодоренео не привыкла седеть на месте – просто продуктивного отдыха с мамой сестрой и сыном Майклом на экзотических островах, она с новыми силами приступила к работе. Ведущая снимает свое авторское шоу "Пятница с Региной", а также засветилась в новом проекте на российском телевидении. Так, Регина появилась на музыкальном шоу "Маска", где исполняет роль члена жюри. Видео с бэкстейджа она поделилась в Instagram.
Звезда появилась в студии в черном платье без бретелей, расшитом пайетками. Особая гордость – роскошные блестящие и струящиеся локоны Регины, достающие до талии. Также она засветила татуировку на предплечье. Макияж – в легких нюдовых тонах. В качестве аксессуаров – эффектные свисающие серьги.
Поклонники Регины не смогли устоять перед роскошным образом звезды. Они рассмотрели каждую деталь и пришли к выводу, ведущая просто сногсшибательна!
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Ранее Регина Тодоренко показала эффектный шпагат в туфлях на шпильке. Акробатикой она занялась прямо в съемочном павильоне. Также она сделала пару трюков в воздушном кольце, причем прямо в деловом костюме.