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Дива! Роскошная Тодоренко вызвала фурор эффектным появлением перед камерой

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 10:42
Дива! Роскошная Тодоренко вызвала фурор эффектным появлением перед камерой
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала бэкстейдж со съемок

Регина Тодоренео не привыкла седеть на месте – просто продуктивного отдыха с мамой сестрой и сыном Майклом на экзотических островах, она с новыми силами приступила к работе. Ведущая снимает свое авторское шоу "Пятница с Региной", а также засветилась в новом проекте на российском телевидении. Так, Регина появилась на музыкальном шоу "Маска", где исполняет роль члена жюри. Видео с бэкстейджа она поделилась в Instagram.

Звезда появилась в студии в черном платье без бретелей, расшитом пайетками. Особая гордость – роскошные блестящие и струящиеся локоны Регины, достающие до талии. Также она засветила татуировку на предплечье. Макияж – в легких нюдовых тонах. В качестве аксессуаров – эффектные свисающие серьги.

Поклонники Регины не смогли устоять перед роскошным образом звезды. Они рассмотрели каждую деталь и пришли к выводу, ведущая просто сногсшибательна!

Владу повезло: Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру

  • Регина, вы шикарная женщина
  • Красавица!
  • Супер, какие же всё-таки у нас красивые женщины
  • Прекрасно – прекрасно
  • Очень красивая
  • Красотка
  • Класс
  • Дива! И очень настоящая! Восхищаюсь Вами, Региночка
  • Богиня
  • Наша Звездочка! Наша любимая одесситка
  • Милота

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко показала эффектный шпагат в туфлях на шпильке. Акробатикой она занялась прямо в съемочном павильоне. Также она сделала пару трюков в воздушном кольце, причем прямо в деловом костюме.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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