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Дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.09.2019 - 14:33
Дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка устроила фотосессию в ботаническом саду

Украинская травести-дива Монро знает, как выглядеть эффектно и запоминающеся - артистка регулярно поражает своими яркими и эффектными образами. Кроме того, она очень любит позировать на природе - так, летом знаменитость устроила веселую фотосессию в поле с подсолнухами. А вот осенняя съемка проходила в ботаническом саду на фоне грозового неба.

Атмосферными кадрами Монро поделилась на своей странице в Instagram. Артистка позировала в коротком платье-тунике серого цвета и босоножках на шпильке. Завершали образ нежный макияж и распущенные волнистые волосы (один из париков звезды).

Дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Длина наряда и эффектные позы выгодно подчеркнули стройные длинные ноги Монро.

Дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

В подписи к публикации она затронула экологические проблемы, призвала не бояться перемен и делать все возможное, чтобы сберечь природу вокруг нас.

"В мире снова нешуточные политические страсти, которые прямо пропорционально влияют на настроения в обществе. Кассирша Людмила Георгиевна Фукс в свой заслуженный перерыв, попивая кофеек из пластикового стаканчика, смачно затягиваясь сигареткой с фильтром, выдыхая кубометр губительного для климата це о два, возмущенно вещает кому-то в телефон: "ты слышишь, что я тебе говорю, скоро всех заставят по четыре ведра для мусора дома иметь!" Как же я ее понимаю: так в падло что-то менять в своей сытой и комфортной жизни. И почему нужно что-то менять?! Ответ очевиден: для того, чтобы окончательно не уничтожить то, что имеем! Не бойтесь перемен, как показывает время - они только к лучшему! Утром было солнце, я рассчитывала на эффектный закат, но природа нагло вмешалась, но дала закончить начатое, и только потом глянул дождь. За это тебе спасибо. Берегите природу и она отплатит взаимностью", - поделилась травести-дива.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Подписчики восхищаются образом и особенно ногами Монро и благодарят ее за мудрые слова.

  • Красотка!
  • Ноги, Саня, ноги!
  • Вы красавица!!!
  • правильный пост
  • Классный стиль Монро ;) огонь
  • Красотка
  • Очень сексуальные ноги
  • Длинноногая какая)
  • Потрясающий образ!!!!
  • мудрые слова
  • Шикарная
  • Красотка,бомба фото!)
  • От ног не оторвать взгляд, всегда мечтала о красивых ногах

Дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро зарядила мощной жизненной мотивацией и рассказала, где получить поддержку, если семья и друзья вас не понимают.

Ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.

Где получить поддержку: Монро зарядила мощной жизненной мотивацией Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов
Новости Украины монро
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