Дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка устроила фотосессию в ботаническом саду

Украинская травести-дива Монро знает, как выглядеть эффектно и запоминающеся - артистка регулярно поражает своими яркими и эффектными образами. Кроме того, она очень любит позировать на природе - так, летом знаменитость устроила веселую фотосессию в поле с подсолнухами. А вот осенняя съемка проходила в ботаническом саду на фоне грозового неба.

Атмосферными кадрами Монро поделилась на своей странице в Instagram. Артистка позировала в коротком платье-тунике серого цвета и босоножках на шпильке. Завершали образ нежный макияж и распущенные волнистые волосы (один из париков звезды).

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Длина наряда и эффектные позы выгодно подчеркнули стройные длинные ноги Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

В подписи к публикации она затронула экологические проблемы, призвала не бояться перемен и делать все возможное, чтобы сберечь природу вокруг нас.

"В мире снова нешуточные политические страсти, которые прямо пропорционально влияют на настроения в обществе. Кассирша Людмила Георгиевна Фукс в свой заслуженный перерыв, попивая кофеек из пластикового стаканчика, смачно затягиваясь сигареткой с фильтром, выдыхая кубометр губительного для климата це о два, возмущенно вещает кому-то в телефон: "ты слышишь, что я тебе говорю, скоро всех заставят по четыре ведра для мусора дома иметь!" Как же я ее понимаю: так в падло что-то менять в своей сытой и комфортной жизни. И почему нужно что-то менять?! Ответ очевиден: для того, чтобы окончательно не уничтожить то, что имеем! Не бойтесь перемен, как показывает время - они только к лучшему! Утром было солнце, я рассчитывала на эффектный закат, но природа нагло вмешалась, но дала закончить начатое, и только потом глянул дождь. За это тебе спасибо. Берегите природу и она отплатит взаимностью", - поделилась травести-дива.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Подписчики восхищаются образом и особенно ногами Монро и благодарят ее за мудрые слова.

Красотка!

Ноги, Саня, ноги!

Вы красавица!!!

правильный пост

Классный стиль Монро ;) огонь

Красотка

Очень сексуальные ноги

Длинноногая какая)

Потрясающий образ!!!!

мудрые слова

Шикарная

Красотка,бомба фото!)

От ног не оторвать взгляд, всегда мечтала о красивых ногах

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро зарядила мощной жизненной мотивацией и рассказала, где получить поддержку, если семья и друзья вас не понимают.

Ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.