"Дикая семейка": Лилия Ребрик поделилась романтическими фото из Вены

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Муж и жена весело проводят время в столице Австрии

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно пленила фотосессией в образе лесной Мавки, растрогала поклонников милыми семейными фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько забавных и романтических снимков с мужем Андреем Диким.

Как рассказала Лилия, они с супругом проводят время в столице Австрии Вене. Парочка запечатлелась на фоне большого колеса обозрения, а позже и внутри него. При этом они влюбленно обнимались и счастливо улыбались на камеру.

Фото: Лилия Ребрик с мужем

"Тааак, ми з @andrii_dykyi у Відні. Слова тут зайві...))) #дикасімейка", - прокомментировала публикацию Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с мужем

Телезвезда регулярно балует подписчиков фото с мужем и дочками и делится подробностями их жизни.

Фото: Лилия Ребрик с мужем

Фаны отметили в комментариях, что Лиля и Андрей - прекрасная пара и настоящий источник вдохновения, а также пожелали мм отличного отпуска.

"Какая Вы классная пара, Вы пример для всей Украины!!! Молодцы. Хороших Вам выходных. И в понедельник встретимся в "Ранок с Украиной";

"Ваша родина для нас приклад любові, підтримки, взаєморозуміння і позитиву!!!";

"Прекрасный город, очень романтичный, обожаю Вену) хорошего отдыха, наслаждайтесь друг другом";

"Какие вы молодцы! нереально крутая "дикая" симейка, в прямом смысле этого слова";

"Поздравляю с поездкой вдвоем, вы давно мечтали и заслужили, хорошо отдохнуть";

"Божечки! Как вы мне нравитесь, вами можно любоваться и брать пример! Будьте счастливы! И так держать";

"Счастья Вам, вы крутые, нет слов)))";

"Як я вас люблю , ви такі справжні, щирі. Можливо тому, що була свідком зародження вашого кохання, а також, що Лілія мені мені близька по духу.Хай удача завжди буде з вами!" - желают фолловеры.

Напомним, ранее Лилия Ребрик удивила пластичным пируэтом на диване (видео).

Кстати, Лилия Ребрик рассказала, как расслабляется после рабочей недели.