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Как девушке заинтересовать мужчину при знакомстве: лайфхаки от "Холостяка"

Среда 16 сентября 2020 10:33
Как девушке заинтересовать мужчину при знакомстве: лайфхаки от "Холостяка"
Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Марина Настевич

Никита Добрынин поделился советами об отношениях

Главный герой 9 сезона романтического реалити Холостяк Никита Добрынин стал одним из редких счастливцев, который действительно нашел на проекте свою любовь. Сейчас они с победительницей шоу Дашей Квитковой уже женаты и счастливы вместе. Пара часто общается с поклонниками, отвечает на их вопросы и делится советами.

Так, Никита на своей странице в Instagram опубликовал милое утреннее фото в халате и поделился лайфхаками для девушек, как же заинтересовать мужчину при знакомстве.

Как девушке заинтересовать мужчину при знакомстве: лайфхаки от &quot;Холостяка&quot;

Никита Добрынин очаровал сеть утренним снимком в халате и с чашкой кофе (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Я не особо люблю советовать другим, как строить их отношения и тд, но могу рассказать несколько секретов, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой:

Приятный голос и речь. Возьмите это во внимание, для мужчин это важно.

Схожие интересы - - важная составляющая отношений. Одинаковые взгляды на жизнь, музыкальный вкус, любовь к путешествиям и сериалам.

Чувство юмора. Это демонстрирует уровень твоего интеллекта, шутки над которыми ты смеёшься или нет.

Отсутствие комплексов по поводу внешности.
Попробуй меньше говорить о своих недостатках, если ты их в себе находишь. Более того, когда мы любим большую часть из того, на что ты жалуешься, мы даже не замечаем.

Как девушке заинтересовать мужчину при знакомстве: лайфхаки от &quot;Холостяка&quot;
Никита Добрынин наслаждается семейной жизнью с избранницей Дашей Квитковой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Интеллект. С умной девушкой можно разговаривать бесконечно. С ней никогда не будет скучно и стыдно в кругу друзей, коллег и близких.

Умение поддержать и быть рядом. Чтобы быть лучше, а не казаться, нужно понимать, когда мужчине нужна твоя забота, и уметь принимать ее в ответ", - подробно расписал все экс-Холостяк.

Напомним, победительница Холостяк-9 Даша Квиткова решилась на личное признание об отношениях с мужем. По ее словам, она спокойно относится к общению Никиты Добрынина с другими девушками, если это по работе.

Ранее Даша Квиткова сделала признание о ссорах с Никитой Добрыниным.

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