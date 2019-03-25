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Девушка-весна: Лилия Ребрик пленила фотосессией в образе лесной Мавки

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 20:31
Девушка-весна: Лилия Ребрик пленила фотосессией в образе лесной Мавки
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая пока что показала яркий бекстейдж съемки

Лилия Ребрик с наступлением весны решила побаловать себя новой фотосессией. На этот раз без "гламура" или студийных постановок. Известная украинская телеведущая предстала в удивительном образе "весенней феи" или "лесной Мавки" – как предположили поклонники Ребрик в комментариях под ее новыми фото.

На снимках Лилия позирует в простом белом платье с объемными рукавами-фонариками. Из аксессуаров – только серьги с камнями. Волосы собраны в элегантную прическу на затылке. Мейкап – максимально приближенный к натуральному.

Но главное не это. В романтичной фотосессии важен другой "аксессуар". В руках Лилия Ребрик держит букет белых полевых цветов. Из таких же цветов сделан венок, который украшает голову ведущей. В целом образ получился действительно какой-то невесомый.

Романтичная Лилия Ребрик

Романтичная Лилия Ребрик в новой фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При этом сама Лилия подчеркнула, что это только бекстейдж съемки. Сама она уже с нетерпением ждет ее ярких результатов.

"Сьогодні у мене була дуже красива уквітчана фотосесія. Вже з нетерпінням чекатиму фото, покажу обов`язково. Відкрила для себе польові квіти- гіпсофіли (як на фото). Вони нереальні. Ще біла сукня... , і мені здається ідеальний образ для сучасної ніжної нареченої... Може хто зараз якраз в пошуку", - подписала свои фото Ребрик.

Нежная Лилия Ребрик

Нежная Лилия Ребрик

Нежная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Безусловно, поклонники телеведущей не смогли пройти мимо такой роскошной съемки. И поспешили оставить свои восторженные отзывы.

  • "Ви просто чарівні"
  • "Современная Мавка"
  • "Такая нежная, воздушная, просто как облачко - прозрачная и невесомая!"
  • "Яка Ви, Ліля, красива, дай Вам Боже здоров'я"
  • "Прям як лісова мавка! Дуже класно!"
  • "Ви гарна й позитивна! Були бiлi лiлii"
  • "Очень нежная и весенняя!"
  • "Ви тут дуже гарна))) Мавка)"
  • "Ви тут очень красивая, похожи на лесную "мавку"
  • "Очень красивый образ. Такие романтичные цветочки!"
  • "Вау, просто розкішно! У мене теж були білі троянди)"

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