Девушка-весна: Лилия Ребрик пленила фотосессией в образе лесной Мавки

Ведущая пока что показала яркий бекстейдж съемки
Лилия Ребрик с наступлением весны решила побаловать себя новой фотосессией. На этот раз без "гламура" или студийных постановок. Известная украинская телеведущая предстала в удивительном образе "весенней феи" или "лесной Мавки" – как предположили поклонники Ребрик в комментариях под ее новыми фото.
На снимках Лилия позирует в простом белом платье с объемными рукавами-фонариками. Из аксессуаров – только серьги с камнями. Волосы собраны в элегантную прическу на затылке. Мейкап – максимально приближенный к натуральному.
Но главное не это. В романтичной фотосессии важен другой "аксессуар". В руках Лилия Ребрик держит букет белых полевых цветов. Из таких же цветов сделан венок, который украшает голову ведущей. В целом образ получился действительно какой-то невесомый.
Романтичная Лилия Ребрик в новой фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
При этом сама Лилия подчеркнула, что это только бекстейдж съемки. Сама она уже с нетерпением ждет ее ярких результатов.
"Сьогодні у мене була дуже красива уквітчана фотосесія. Вже з нетерпінням чекатиму фото, покажу обов`язково. Відкрила для себе польові квіти- гіпсофіли (як на фото). Вони нереальні. Ще біла сукня... , і мені здається ідеальний образ для сучасної ніжної нареченої... Може хто зараз якраз в пошуку", - подписала свои фото Ребрик.
Нежная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Безусловно, поклонники телеведущей не смогли пройти мимо такой роскошной съемки. И поспешили оставить свои восторженные отзывы.
Напомним, ранее Лилия Ребрик удивила пластичным пируэтом на диване (видео).
Также Лилия продемонстрировала стильный образ в элегантном платье, подчеркнув тонкую талию.