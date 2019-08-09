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"Девушка Бонда": жена MONATIK`а блестнула "горячей" фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 11:28
"Девушка Бонда": жена MONATIK`а блестнула "горячей" фигурой в купальнике
Фото: MONATIK и Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Семейная пара прекрасно проводит время на турецком курорте

 Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева довольно активный пользователь соцсетей, однако на ее страничке не часто можно увидеть откровенные фото или снимки в купальниках. В основном Ирина публикует отчеты из путешествий и кадры с концертов своего звездного супруга. 
 На этот раз двадцатитысячной армии подписчиков бизнес-вумен и украинской красавицы повезло, потому что знаменитость опубликовала целых два подряд снимка с семейного отдыха в Турции.

&quot;Девушка Бонда&quot;: жена MONATIK`а блестнула &quot;горячей&quot; фигурой в купальнике

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

 На одном из них Ирина предстала традиционно — в стильном платье светлого оттенка, которое выгодно подчеркнуло идеальную фигуру дважды мамы. И сразу же получила комплимент от фэшнфотографа и судьи проекта "Топ-модель по-украински" Сони Плакидюк.

&quot;Девушка Бонда&quot;: жена MONATIK`а блестнула &quot;горячей&quot; фигурой в купальнике

"Ируся, какая ты красотка!" - оценила образ Ирины Соня.

Впрочем остальные пользователи не стали отставать и похвалили девушку за удачный выбор платья и утонченную фигуру.

  • Божественная Ирочка, обожаюююю
  • Ирочка! Ты богиня! Не перестаю восхищаться
  • Какая красиваяяя 
  • Невероятные платья и наряды, настоящая девочка 
  • Очень красивое платье
  • Вы прекрасны!!!!
  • Фея
 

Скриншот: Комментарии к посту Ирины Демичевой (instagram.com/irinademicheva)

 Основным же сюрпризом для фолловеров стал кадр в черном цельном купальнике. Девушка запечатлена в нем у бассейна после заплыва. Кроме того, на ней массивные солнцезащитные очки. Такой образ напомнил поклонникам кадры из фильмов о знаменитом английском шпионе Джеймсе Бонде и его не менее знаменитых девушках.

&quot;Девушка Бонда&quot;: жена MONATIK`а блестнула &quot;горячей&quot; фигурой в купальнике

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

  • Девушка Бонда
  • Боже мой! Как горячо
  • Ирочка, ты просто богиня!
  • Просто вауууу
  • какая прекрасная
  •  

    Скриншот: Комментарии к посту Ирины Демичевой (instagram.com/irinademicheva)

 Напомним, что Дмитрий Монатик, после длительного концертного тура отдыхает с семьей на турецком побережье и иногда делиться отпускными снимками со своими поклонниками. Большой отклик получил кадр, на котором в расслабленном пляжном образе Дмитрий запечатлен со своими сыновьями.

 Кроме того, скрытная пара удивила своих поклонников неожиданной откровенностью, Ирина  Демичева  растрогала признаниями MONATIK'у в любви.

 Ранее жена MONATIK'а показала совместное фото с подросшим сыном.

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