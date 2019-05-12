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Девочки-цветочки: Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2019 - 19:58
Девочки-цветочки: Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак поздравила подписчиков с Днем матери

Популярная певица Ани Лорак поздравила всех с Днем матери и показала новую фотографию со своей дочерью. Данный снимок артистка выставила на своей странице в Instagram.

На фото Ани Лорак обнимает свою дочь Софию от Мурата Налчаджиоглу, с которым она развелась в январе 2019 года.

"С Днем матери! Пусть все детки на планете Земля будут любимы и здоровы - это и есть счастье мамочек!", - подписала фото певица.

Девочки-цветочки: Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой

Ани Лорак растрогала сеть фотографией с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети также прокомментировали данный снимок.

  • С Днем Матери. Будьте счастливы, любимы и здоровы с Сонечкой всегда;
  • С праздником;
  • Такие у вас улыбки прекрасные и очень похожие;
  • Боже, какое милое фото. Солнышки, будьте счастливы! С Днем матери! Любви, мира;
  • Будьте друг у друга всегда. Самая чистая и искренняя любовь. С Днем матери, Каролина Мирославовна;
  • С праздником вас, Каролиночка!
  • Поздравляю солнышко. Счастья вам;
  • Красавицы;
  • Как быстро летит время! Сонечке уже почти 8;
  • С праздником! Пусть Сонечка растет здоровой и счастливой девочкой радуя маму своими успехами;
  • С праздником, Каролиночка! Здоровья и счастья вам, вашей мамочке и, конечно же, принцессе Софии;
  • С праздником! Большого счастья вам, девочки!
  • Привет и наилучшие пожелания и поздравления прекрасной женщине и маме!
  • С Днем матери моя дорогая Каролиночка. Желаю, чтобы Соня всегда была твоим счастьем и смыслом жизни. Чтобы она тебя вдохновляла и мотивировала. Чтобы вы никогда не грустили и всегда были здоровы. Ведь самая настоящая и самая сильная любовь это между мамой и малышом. Будьте счастливы мои любимые девочки.

Напомним, что бывший муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу провел веселый викэнд с дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса в Киеве. Речь идет о закрытии ночного клуба Famous.

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