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Девочки на позитиве: Лилия Ребрик показала, как резвится с дочкой в бассейне

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Киев, Вторник 22 июня 2021 10:34
Девочки на позитиве: Лилия Ребрик показала, как резвится с дочкой в бассейне Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очень любит лето и старается каждый свободный момент проводить с любимой семьей - мужем и детьми. Артистка показала, как весело и ярко прошли ее выходные на даче в кругу самых близких.

Красочным снимком Лилия поделилась у себя в Instagram.

На фото ведущая запечатлена в бассейне вместе с младшей дочерью Полиной. Девочка плавает в надувном круге, а ее мама держит в руках блюдо с клубникой и черешней. Обе они лучезарно улыбаются на камеру и выглядят очень счастливыми.

Девочки на позитиве: Лилия Ребрик показала, как резвится с дочкой в бассейне

Лилия Ребрик с дочкой Полиной отдохнули в бассейне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик рассказала, как провела День летнего солнцестояния - 21 июня.

"О 6.32 наступив день літнього сонцестояння. Але я його благополучно проспала, бо хоч і люблю ранні підйоми, але любов до сну у вихідні дні у мене все ж міцніша! Тим не менше - зарядку я все ж зробила (наш марафон триває), але кількома годинами пізніше. Навіть був рух у стилі йоги, чий міжнародний день сьогодні відзначають! Так би мовити віддала свою пошану найпопулярнішому у світі заняттю!" - поделилась теледива.

Также Лилия раскрыла свои планы на самый длинный день в году и призналась, что очень любит лето и наслаждается каждой его минутой.

"День сьогодні найдовший у році! Триватиме аж 17 годин і 33 хвилини, уявляєте - скільки годин можемо насолоджуватися всього одним літнім днем!?! У нас сьогодні у планах - катання на велосипедах, прогулянки з Діксі, купання у басейні, засмага під палючим київським сонцем і зустріч заходу сонця перед найкоротшою у році ніччю! Все це разом з моєю #дикасімейка! Ловимо кожну хвилину літа, якого ми так чекали! Адже далі все вже повертається на зиму. Що вже встигли зробити сьогодні? Які плани маєте? Діліться!" - рассказала ведущая.

Фолловеры желают артистке и ее семье хорошего отдыха, делятся своими планами и восхищаются позитивом Лилии в комментариях.

  • Ухти, каааайф, гарного і чудового вам дня! Я теж сьогодні поспала трішки довше, але зранку встигла вже зловити перші промінчики сонця, які світили прямо на обличчя
  • Такі гарні
  • Смачного вам
  • Супер, кайф
  • Очень классно, наши девочки и мальчишки тоже купаются в бассейне. Вы просто супер!!!
  • Ой как же хорошо иметь бассейн в шаговой доступности (у меня только озеро рядом, а там есть незнакомые люди и небезопасно оставлять вещи когда одна прихожу)
  • Вы очень классная семья!
  • Красуні
  • На позитиве
  • Лілія!!! Ви така позитивна людина! Ви заряжаєте! Люблю Вас!
  • Від Лілії підзарядився!

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, какой перекус выбрать летом.

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Лилия Ребрик ведущая
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