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"Девочки куколки": Камалия умилила сеть праздничным семейным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2019 - 18:46
"Девочки куколки": Камалия умилила сеть праздничным семейным фото
Фото: Камалия (instagram.com/kamaliyaofficial)

Фаны отметили, что Камалия с мужем и дочерьми - очень красивая семья

Известная украинская певица Камалия, которая ранее трогательно поздравила своих дочек-близняшек с первым юбилеем, порадовала поклонников милым семейным снимком. Фото с мужем и дочерьми артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"В отличии от остальных европейцев, наш Новый год все еще продолжается. 
Kyiv continues it Holiday season", - сообщила Камалия.

На фото запечатлен зимний семейный выход, так как все одеты в теплую верхнюю одежду. Пятилетние близнецы Арабелла и Мирабелла - как обычно, в одинаковую.

&quot;Девочки куколки&quot;: Камалия умилила сеть праздничным семейным фото

Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Пользователи сети отметили, что они очень красивая семья, а малышки выглядят как куколки.

"Гарне сімейне фото!!", "Счастья вашей семье", "Красивая семья, девочки куколки!", "Очень красивые))", "Сказочная семья!", "Красивая семья в красивом месте, в красивое время года", "Великолепная Четверка!", "Гарна родина. З Новим Роком", "Гарні дівчатка у вас і ви з чоловіком теж дуже гарна пара. Хай щастить вам у Новому Році!", "Здоровья и радости Вашей семье!!!", - пишут подписчики в комментариях.

&quot;Девочки куколки&quot;: Камалия умилила сеть праздничным семейным фото

&quot;Девочки куколки&quot;: Камалия умилила сеть праздничным семейным фото

Скриншот комментариев: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Немного раньше Камалия также опубликовала несколько праздничных фото с дочками.

&quot;Девочки куколки&quot;: Камалия умилила сеть праздничным семейным фото&quot;Девочки куколки&quot;: Камалия умилила сеть праздничным семейным фото

Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, в декабре Камалия попала в больницу. У певицы диагностировали двустороннюю бронхопневмонию, врачи настояли на госпитализации. 

Ранее певица Камалия показала, в какие костюмы нарядились на Хэллоуин ее дочки-близняшки.

 

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