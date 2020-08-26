Девочка выросла! Потап впервые сделал признание о конкуренции с Настей Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Продюсер вспомнил о времени распада группы "Потап и Настя"

Потап и Настя Каменских сейчас счастливая семейная пара, а начиналось все с совместного творческого пути. К слову, артисты изначально не питали друг к другу симпатии, а конфликты и стычки стали обычным делом, пока в их жизнь не вмешалась любовь. Правда, в 2017 году поклонники пары, которые лишь подозревали о нерабочих отношениях артистов и приписывали им роман, расстроились – дуэт "Потап и Настя" прекратил свое существование. Тогда же певица отправилась в солное плавание, а поддержку ей оказал любимый мужчина. О том, чего Потапу стояло распустить группу и как он относится к творчеству жены он честно рассказал в своей программе "2PoPodсast".

Продюсер вспомнил, что в один миг просто поменял отношение к тому, что делает его любимая женщина, и это помогло ему принять ее решение выступать сольно.

"Если бы я себе в один момент не объяснил, что Настины успехи и популярность, это мои успехи и моя популярность, что ее победы – это мои победы, то ее сольного проекта и не было бы. Это честно. Если бы я тогда для себя этого не понял, то никогда бы не смог ее отпустить и сказать ей: "Конечно, ты устала в дуэте!" Девочка-то выросла, ей подавай Elefante!" - вспомнил Потап.

Потап поддержал жену в ее желании строить сольную карьеру (фото: instagram.com/kamenskux)

Он рассказал о начале сольной карьеры жены и негативе, с которым ей довелось столкнуться на первых порах. "Настя получала безбожно, на ровном месте, в течение двух лет. "Такая песня – сильно модная. Такая – это шансон! Это надо было закрывать "Потапа и Настю"?" - рассказал продюсер.

Видео: YouTube/2PoPodсast

Напомним, что ранее Настя Каменских засветила плоский животик в топе и велосипедках на фоне живописного пейзажа.