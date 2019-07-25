"Девочка-выпускница": Елена Кравец очаровала "воздушным" образом в Одессе

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Шоувумен поэтично воспела Одессу

Звезда "Квартал 95" и "Женский квартал" Елена Кравец редко балует поклонников снимками в соцсети, поэтому они так радуются появлению своей любимицы в ленте. Подписчики просят шоувумен почаще заходить на страничку и публиковать свежие фото, которые ее многотысячная армия фанов ждет с нетерпением. Так, на новом кадре в Instagram артистка показала, в каком образе гуляла по Одессе, куда приехала с концертом "Женского квартала".

Актриса позирует на набережной Южной Пальмиры, опершись о перила. Она улыбается, чуть повернув голову в сторону фотографа, которому удалось поймать живую эмоцию звезды. Волосы Елена собрала в аккуратный хвост.

На звезде – элегантное и одновременно кокетливое платье с открытыми плечами, украшенное рюшами в области декольте. Талию актриса выделила поясом, а в качестве аксессуаров предпочла оригинальные серьги с цветком.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

"Розкажи, Одесо, розкажи... Як ти вмієш так- не відчувати віку..." - поэтично подписала снимок шоувумен.

Поклонники тут же ринулись комментировать эффектный черно-белый кадр, а также попросили Елену чаще баловать их свежими снимками. От комментария не удержалась и певица Оля Полякова: "Ой який там вiк, шо ты видумала?"

Скриншот комментариев

"Очень воздушно", "Безумно красивая!", "Замечательный момент поймал фотограф", "Девочка-выпускница", "Хочется равняться на такую женщину", "Красотка", "Одесса, красавица наша! И ты, Леночка, так же прекрасна", "Ой, какая красивая фотография. И вы, Лена, безумно красивая. Хотелось бы чаще видеть ваши фото в ленте" - просили фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Елена Краец умилила сеть фото своих двойняшек, которым исполнилось три года.

Напомним, что Елена Кравец похвасталась фото дочери-красавицы Марии.