Как девочка! Лилия Подкопаева в мини-юбке восхитила стройностью и цветущим видом

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

41-летняя спорстменка выглядит просто великолепно

Лилия Подкопаева меньше двух месяцев назад вновь стала мамой - гимнастка родила 19 сентября доченьку Эвелину, которая стала ее третьим ребенком. Вместе с отцом малышки Игорем Дубинским и детьми от первого брака гимнастка живет в США. При этом 41-летняя знаменитость очень быстро восстановилась после родов, сбросила набранные 9 килограммов и вернулась к активной жизни. Она уже даже успела побывать в Украине - вместе с мужем они на пять дней приехали в Киев, оставив малышку дома.

Сейчас Лилия уже вернулась в Америку и начинает готовиться к грядущим праздникам. При этом сама она явно к ним уже готова - многодетная мама выглядит просто потрясающе! Что она в очередной раз продемонстрировала на новом снимке в своем Instagram.

Подкопаева запечатлена на улицах Атланты в стильном и эффектном образе - спортсменка примерила светло-коричневую мини-юбку и облегающую черную водолазку. Подобный наряд выгодно подчеркнул постройневшие формы звезды, а особой "перчинки" луку добавили черные ботфорты на шпильке. Подкопаева позирует в модельной позе и лучезарно улыбается на камеру.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Друзья, а ведь декабрь это последняя глава уходящего года! Давайте сделаем ее запоминающейся", - прокомментировала Лилия.

Пользователи сети пришли в восторг от цветущего внешнего вида и стройной фигуры гимнастки и засыпали ее комлпиментами, отмечая, что 41-летняя спортсменка выглядит, будто молодая девочка.

Красивая девочка

Ви прекрасна!

Какая красивая

Фігура супер, і це після пологів, клас. Всім жінкам так

А кто эта старшеклассница?)

Красотка

Какая же Вы клевая!

Лилечка вы всё краше и краше становитесь,одно заглядение!!

Красивая стройная девочка

Шикарная!!! Восхищаюсь Вами

Классная ! Классный образ !

Женственная ,добрая ,милая ,запоминающая

богиня

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, что Лилия Подкопаева воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – 12-летнюю дочь Каролину и 14-летнего сына Вадима. На днях у мальчика был день рождения и знаменитая мама трогательно поздравила его в сети. Отметим, что сына она усыновила, а Каролину родила сама.