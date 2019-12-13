ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как девочка! Лилия Подкопаева в мини-юбке восхитила стройностью и цветущим видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 09:52
Как девочка! Лилия Подкопаева в мини-юбке восхитила стройностью и цветущим видом
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

41-летняя спорстменка выглядит просто великолепно

Лилия Подкопаева меньше двух месяцев назад вновь стала мамой - гимнастка родила 19 сентября доченьку Эвелину, которая стала ее третьим ребенком. Вместе с отцом малышки Игорем Дубинским и детьми от первого брака гимнастка живет в США. При этом 41-летняя знаменитость очень быстро восстановилась после родов, сбросила набранные 9 килограммов и вернулась к активной жизни. Она уже даже успела побывать в Украине - вместе с мужем они на пять дней приехали в Киев, оставив малышку дома.

Сейчас Лилия уже вернулась в Америку и начинает готовиться к грядущим праздникам. При этом сама она явно к ним уже готова - многодетная мама выглядит просто потрясающе! Что она в очередной раз продемонстрировала на новом снимке в своем Instagram.

Подкопаева запечатлена на улицах Атланты в стильном и эффектном образе - спортсменка примерила светло-коричневую мини-юбку и облегающую черную водолазку. Подобный наряд выгодно подчеркнул постройневшие формы звезды, а особой "перчинки" луку добавили черные ботфорты на шпильке. Подкопаева позирует в модельной позе и лучезарно улыбается на камеру.

Как девочка! Лилия Подкопаева в мини-юбке восхитила стройностью и цветущим видом

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Друзья, а ведь декабрь это последняя глава уходящего года! Давайте сделаем ее запоминающейся", - прокомментировала Лилия.

Пользователи сети пришли в восторг от цветущего внешнего вида и стройной фигуры гимнастки и засыпали ее комлпиментами, отмечая, что 41-летняя спортсменка выглядит, будто молодая девочка.

  • Красивая девочка
  • Ви прекрасна!
  • Какая красивая
  • Фігура супер, і це після пологів, клас. Всім жінкам так
  • А кто эта старшеклассница?)
  • Красотка
  • Какая же Вы клевая!
  • Лилечка вы всё краше и краше становитесь,одно заглядение!!
  • Красивая стройная девочка
  • Шикарная!!! Восхищаюсь Вами
  • Классная ! Классный образ !
  • Женственная ,добрая ,милая ,запоминающая
  • богиня

Как девочка! Лилия Подкопаева в мини-юбке восхитила стройностью и цветущим видом

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, что Лилия Подкопаева воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – 12-летнюю дочь Каролину и 14-летнего сына Вадима. На днях у мальчика был день рождения и знаменитая мама трогательно поздравила его в сети. Отметим, что сына она усыновила, а Каролину родила сама.

Все шикарнее! Лилия Подкопаева заворожила магнетическим фото Лилия Подкопаева рассекретила имя новорожденной дочери
Новости Украины Лилия Подкопаеваобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь