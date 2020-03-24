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Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2020 - 16:47
Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ
Фото: instagram.com/davidbeckham

Британские СМИ добыли новую информацию о звездной паре

Дэвид и Виктория Бекхэм — одни из тех звезд, кто наиболее активно призывает поклонников к ответственности в этот непростой период. Звездная пара вместе с детьми самоизолировалась в своем частном доме в живописной деревне Котсуолд в западной части центральной Англии. Время от времени Вики делится хрониками карантина, показывая забавные видео с детьми. К примеру, недавно дизайнер показала домашнего любимчика по кличке Фиг… Тем временем британские СМИ не дремлют. И пока звезды гадают, чем же развлечь своих подписчиков, журналисты делают это за них. Редакция британского журнала Hello! выяснила, что Дэвид и Виктория Бекхэм стали обладателями роскошной недвижимости в Майами.

Экс-футболист Дэвид Бекхэм — не только любящий отец четверых детей, внимательный муж Виктории и общественный активист. Бекхэм является совладельцем американского профессионального футбольного клуба Inter Miami. Журналисты предположили, что Дэвиду наверняка понадобиться недвижимость в Майами, куда он теперь часто прилетает. У пары уже есть два впечатляющих дома — в Лондоне и Котсуолде, где они пережидают карантин. И если источники журнала Hello! говорят правду, то теперь Вики и Дэвид могут похвастаться еще одним роскошным во всех смыслах приобретением.

Инсайдеры журнала сообщают, что Дэвид вложил деньги в пентхаус, который вас точно поразит. Квартира расположена в уникальном жилом комплексе One Thousand Museum Miami, построенном по проекту легендарного архитектора Захи Хадид. В одной из высоток в 62 этажа стоимость квартир колеблется от 5 до 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом проживают здесь всего 100 арендаторов. Конечно же, звездная чета Бекхэмов, как полагают, приобрела один из самых дорогих пентхаусов стоимостью 42 миллиона фунтов стерлингов.

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

One Thousand Museum Miami — это отельный семизвездочный комплекс, расположенный в самом сердце Майами. Единственная жилая высотка имеет футуристический дизайн в виде изогнутого “экзоскилета” с вертолетной площадкой на крыше.

При этом когда проектировалось это здание, в нем также было решено разместить все “отельные привилегии”. Сюда относятся бассейны и бары, спа-салоны и салоны красоты, площадки для принятия солнечных ванн и т.д. Поэтому в роскошном пентхаусе семьи Бекхэм есть персональный огромный бассейн с панорамным видом.

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Каждое помещение пентхауса — от столовой до кухни — оснащено панорамными окнами от пола до потолка. И каждой точки огромной квартиры открывается впечатляющий вид на Майами.

В спальнях внутри здания установлены очень большие кровати, а за современный декор отвечает футуристическая мебель и дизайнерские люстры. Интерьер был оформлен с изысканной отделкой и командой дизайнеров, включая художников по свету и специалистов по жилой технике.

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Каждый пентхаус в здании имеет свой собственный бассейн на большой террасе. Жители здания также имеют свой собственный тренажерный зал.

Каждая квартира открытого плана со стеновыми перегородками (вместо дверей) для разделения каждой комнаты. В каждой квартире также есть дополнительная гостиная.

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Дэвид и Виктория Бекхэм купили пентхаус за 42 млн фунтов стерлингов — СМИ

Здание спроектировано известным архитектором Захой Хадид и является единственным жилым помещением в Майами, где есть вертолетная площадка, расположенная чуть выше пентхауса, которым, как полагают, владеют Дэвид и Виктория Бекхэм.

Фото в материале: 1000museum.com

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