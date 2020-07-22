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Девчухи-хохотухи: Лилия Ребрик повеселила сеть "постельным" фото с дочками

Среда 22 июля 2020 15:33
Девчухи-хохотухи: Лилия Ребрик повеселила сеть "постельным" фото с дочками
Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Позитивная телеведущая игриво потребовала от мужа принести им кофе в постель

Лилия Ребрик часто восхищает поклонников своей неуемной энергией и неиссякающим позитивом. Телеведущая пребывает в хорошем настроении даже во время утренних эфиров, не говоря уж о времени, проведенном с любимой семьей. Так, артистка поделилась в Instagram забавным "постельным" кадром с дочерьми.

Вместе с Дианой и Полиной звездная мама лежит в кровати под одеялом - при этом все трое весело смеются. Вероятно, фото сделал муж и папа Андрей Дикий, к которому Лилия шутливо обратилась в подписи к публикации.

Отметим, что ведущая запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами, что ее совершенно не смущает.

"@andrii_dykyi , нам три кави, будь ласка!" - написала Ребрик.

Девчухи-хохотухи: Лилия Ребрик повеселила сеть &quot;постельным&quot; фото с дочками

Лилия Ребрик поделилась позитивным постельным фото с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры восхищаются веселой и красивой семьей и благодарят ведущую за позитив.

  • Лилия, ваша красота в вашей естественности !!!! И не важно, с макияжем Вы или без, в платье или в пижаме. Вы как лучик солнца излучаете Счастье. Пусть так будет всегда!!!!!!!
  • Лилия вы такая красотка, восхищаюсь вами. пусть жизнь вам дарит только светлые моменты!)
  • Вы замечательная семья!!!
  • девчухи хохотухи
  • Какие красотульки. Дикие девченки!
  • Супер девчонки вы классные!!!!
  • Улыбаюсь вместе с вами, спасибо за позитив!!
  • Дуже щире фото!
  • Веселунчики
  • Девченочки, вы такие позитивчики! Очень приятно получать от вас положительные эмоции! Счастья вам и успехов!
  • Дівчатка! Ви самий позитив! Люблю вас, красуньки!

Девчухи-хохотухи: Лилия Ребрик повеселила сеть &quot;постельным&quot; фото с дочками

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик повеселила сеть семейными развлечениями - вместе с родными она устроила баттл по прыжкам в резиночки.

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