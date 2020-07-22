Девчухи-хохотухи: Лилия Ребрик повеселила сеть "постельным" фото с дочками

Позитивная телеведущая игриво потребовала от мужа принести им кофе в постель
Лилия Ребрик часто восхищает поклонников своей неуемной энергией и неиссякающим позитивом. Телеведущая пребывает в хорошем настроении даже во время утренних эфиров, не говоря уж о времени, проведенном с любимой семьей. Так, артистка поделилась в Instagram забавным "постельным" кадром с дочерьми.
Вместе с Дианой и Полиной звездная мама лежит в кровати под одеялом - при этом все трое весело смеются. Вероятно, фото сделал муж и папа Андрей Дикий, к которому Лилия шутливо обратилась в подписи к публикации.
Отметим, что ведущая запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами, что ее совершенно не смущает.
"@andrii_dykyi , нам три кави, будь ласка!" - написала Ребрик.
Лилия Ребрик поделилась позитивным постельным фото с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры восхищаются веселой и красивой семьей и благодарят ведущую за позитив.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик повеселила сеть семейными развлечениями - вместе с родными она устроила баттл по прыжкам в резиночки.