Девчухи-хохотухи: Лилия Ребрик повеселила сеть "постельным" фото с дочками

Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Позитивная телеведущая игриво потребовала от мужа принести им кофе в постель

Лилия Ребрик часто восхищает поклонников своей неуемной энергией и неиссякающим позитивом. Телеведущая пребывает в хорошем настроении даже во время утренних эфиров, не говоря уж о времени, проведенном с любимой семьей. Так, артистка поделилась в Instagram забавным "постельным" кадром с дочерьми.

Вместе с Дианой и Полиной звездная мама лежит в кровати под одеялом - при этом все трое весело смеются. Вероятно, фото сделал муж и папа Андрей Дикий, к которому Лилия шутливо обратилась в подписи к публикации.

Отметим, что ведущая запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами, что ее совершенно не смущает.

"@andrii_dykyi , нам три кави, будь ласка!" - написала Ребрик.

Лилия Ребрик поделилась позитивным постельным фото с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры восхищаются веселой и красивой семьей и благодарят ведущую за позитив.

Лилия, ваша красота в вашей естественности !!!! И не важно, с макияжем Вы или без, в платье или в пижаме. Вы как лучик солнца излучаете Счастье. Пусть так будет всегда!!!!!!!

Лилия вы такая красотка, восхищаюсь вами. пусть жизнь вам дарит только светлые моменты!)

Вы замечательная семья!!!

девчухи хохотухи

Какие красотульки. Дикие девченки!

Супер девчонки вы классные!!!!

Улыбаюсь вместе с вами, спасибо за позитив!!

Дуже щире фото!

Веселунчики

Девченочки, вы такие позитивчики! Очень приятно получать от вас положительные эмоции! Счастья вам и успехов!

Дівчатка! Ви самий позитив! Люблю вас, красуньки!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик повеселила сеть семейными развлечениями - вместе с родными она устроила баттл по прыжкам в резиночки.