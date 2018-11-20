Детское "Евровидение" в Минске откроет 11-летняя винничанка: все подробности

Видео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest

Финал детского международного конкурса "Евровидение" в столице Беларуси Минске 25 ноября откроет украинка Дарина Красновецкая. 11-летняя певица из Винницы выступит с ярким номером "Say love", передают "Факты".

Юная артистка выйдет на сцену в стилизованном бело-красном костюме с рупором, который специально перекрасили под цвет ее наряда.

Дарина Красновецкая (скриншот YouTube / Junior Eurovision Song Contest)

Кстати, на жеребьевку Дарина пришла в белоснежном костюме и с украинским флагом в руках.

Также девочка рассказала журналистами о своей мечте.

"Очень хочу записать песню с Джамалой", - призналась она.

Фото: Дарина Красновецкая (facebook.com/DenisZhupnik)

В детском "Евровидении" в этом году принимают участие 20 юных исполнителей в возрасте до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль официально подтвердил, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве.

Ранее мы сообщали о том, что MELOVIN анонсировал концерт в Беларуси "острым" видео.

Напомним, Алан Бадоев и TAYANNA украсили обложку мужского глянца.

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Видео: РБК-Украина