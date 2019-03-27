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Дерзкое мини и косуха: Надя Дорофеева заворожила эффектным look'ом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 10:01
Дерзкое мини и косуха: Надя Дорофеева заворожила эффектным look'ом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица возвала ажиотаж броским образом

Популярная певица Надя Дорофеева умеет подогревать и поддерживать интерес публики. Не успел "выстрелить" атмосферный клип группы "Время и Стекло" - "Дим", где звезда предстала в откровенном образе, как она решила заставить чаще биться сердца поклонников эффектной фотосессией для известного косметического бренда. Теперь артистка снова в центре внимания, и все благодаря модным экспериментам с внешностью и дерзким образам! Свежим кадром, на котором она позирует в смелом наряде, звезда поделилась в Instagram.

Для съемок Надя облачилась в наряд от украинского бренда FROLOV. Она выбрала экстремальное светлое мини, дополнив черной курткой-косухой с серебристыми контрастными швами. Сетчатые колготы телесного цвета придали образу особую пикантность. Упругие естественные локоны и макияж с акцентом на алые чувственные губы, кокетливо оголенное плечо – и эффектный кадр готов!

"Мечты сбываются", - коротко подписала снимок соблазнительная певица.

Дерзкое мини и косуха: Надя Дорофеева заворожила эффектным look'ом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники единодушно отметили, что их любимица выглядит просто восхитительно, о чем поспешили сообщить ей в комментариях.

"Почему так круто, атмосферно?", "Нереально красивая", "Слишком идеальная!", "Надежда, вы супер", "Шикарна", "Это больше чем красота", "Неземной красоты", "Сногсшибательная", "Словами нереально описать твою красоту", - не могли сдержать они эмоций.

Певица побаловала фанов также фотосессией в стильных  нарядах. Она позировала в черной водолазке и трендовой юбке-трапеции на пуговицах прямиком из 90-х, дополнив образ ботильонами с анималистичной расцветки. Также звезда красовалась в двусторонних тренчах и оригинальной клетчатой юбке.

 

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева "засветила" нижнее белье и эффектное декольте на чувственном снимке.

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