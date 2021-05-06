Дерзкая Леся Никитюк сверкнула грудью в эффектном наряде (фото)
Леся Никитюк является обладательницей стройных форм и не упускает случая показать их во всей красе. Так, на съемках 11 сезона шоу "Хто зверху?" ведущая предстала в дерзком и эффектном аутфите.
Яркими снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Теледива позировала на балконе в смелом наряде от известного дизайнера Екатерины Сильченко. Никитюк примерила светлые джинсы с пикантными разрезами, а вместо топа обошлась бюстгальтером оливкового цвета. Оригинальные завязки этого предмета гардероба выгодно подчеркнули тонкую талию артистки.
Сверху Леся набросила джинсовую рубашку, а также дополнила лук босоножками на высоком каблуке. Волосы ведущая собрала в красивый хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.
Леся Никитюк сверкнула стройными формами в смелом образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Знімаємо промо улюбленого "Хто Зверху" 11 сезон. Я зверху... ви в курсі", - подписала эффектные фото знаменитость.
Фолловеры не смогли пройти мимо и искупали любимую телеведущую в комплиментах.
- На первом фото совсем на себя на похожа, но все равно хороша
- Гарна дівка
- Шикарный вид
- Класнюча
- Ну дуже шикарна, чекаємо!
- Супер фотка
- Леся, вы шикарны!
- Чарівна Красунечка
- Леся, ти найкраща
- Очаровательная девушка, просто глаз не отвести
- Мммм, цукерочка
- Шикарная как всегда!!! Слежу за вашими успехами ещё со времён Орла и решки
- Бомба
- Неймовірно гарна
Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила парад весенних образов и обратилась к поклонникам с просьбой.