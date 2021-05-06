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Зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні (фото)

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 16:32
Зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні (фото) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк є володаркою струнких форм і не упускає нагоди показати їх у всій красі. Так, на зйомках 11 сезону шоу "Хто зверху?" ведуча постала в зухвалому і ефектному аутфіті.

Яскравими знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Теледива позувала на балконі в сміливому вбранні від відомого дизайнера Катерини Сільченко. Нікітюк приміряла світлі джинси з пікантними розрізами, а замість топа обійшлася бюстгальтером оливкового кольору. Оригінальні зав'язки цього предмета гардероба вигідно підкреслили тонку талію артистки.

Зверху Леся накинула джинсову сорочку, а також доповнила лук босоніжками на високих підборах. Волосся ведуча зібрала в красивий хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж.

Зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні (фото)Зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні (фото)Зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні (фото)

Леся Нікітюк блиснула стрункими формами в сміливому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Знімаємо промо улюбленого "Хто Зверху" 11 сезон. Я зверху... ви в курсі", - підписала ефектні фото знаменитість.

Фолловери не змогли пройти повз і викупали улюблену телеведучу в компліментах.

  • На першому фото зовсім на себе схожа, але все одно хороша
  • Гарна дівка
  • Шикарний вигляд
  • Класнюча
  • Ну дуже шикарна, чекаємо!
  • Супер фотка
  • Леся, ви шикарні!
  • Чарівна Красунечка
  • Леся, ти найкраща
  • Чарівна дівчина, просто очей не відвести
  • Мммм, цукерочка
  • Шикарна як завжди!!! Стежу за вашими успіхами ще з часів Орла і решки
  • Бомба
  • Неймовірно гарна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала парад весняних образів і звернулася до шанувальників з проханням.

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