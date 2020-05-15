День матери я провела в больнице с сыном: Ева Лонгория ошеломила сеть трогательным признанием

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда рассказала историю из личной жизни

Ева Лонгория, которая на днях вспомнила о своих визитах на Каннский кинофестиваль и роскошных нарядах, продолжает удивлять поклонников рассказами из прошлого. Она запостила фото, на котором запечатлена в больничной палате, вместе со своим маленьким сыном. «В этот день год назад я приземлилась в Каннах на кинофестиваль, и мне пришлось сделать экстренную аппендэктомию! Это был мой первый День матери, и я провела его в больнице с моим сыном», – написала звезда. Нужно отметить, что выглядит актриса, как всегда, отлично: по всей видимости, все прошло хорошо. Она обнимает Санти, который лежит рядом.

Ева и Санти в больнице (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники не на шутку встревожились, увидев такое фото. Они принялись писать, как они счастливы, что эта история осталась позади. Также фанаты отметили, что даже в больнице звезда остается невероятно привлекательной и милой.

О Боже… Слава Богу, ты получила уход, который тебе был нужен. Ты восхитительная

О боже…

О нет! Леди, ты сделана из звездной пыли

Суперженщина!

Ты всегда прекрасна!

Ох, детка, ты нас напугала. И ты встала и пошла на следующий день. О Боже!

О Боже, это страшно. Я рада, что сейчас все хорошо, мамочка

Вау! Так счастлива, что с тобой все хорошо. Это милое фото

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

В сториз Ева, которая наверняка скучает по красным дорожкам, показала еще одно милое фото, где Санти играет с ее босоножками на внушительных каблуках. Позже спортивная мамочка добавила серию видео, где демонстрирует свои любимые упражнения. А также – свою совершенную фигуру в черном облегающем наряде. Лонгория выполняет комплекс на укрепление пресса, ягодиц и мышц ног. Что ж, звезда не дает себе скучать на карантине. И тем более не намерена терять форму. Тем более что даже в период самоизоляции она продолжает сниматься в фотосессиях, где демонстрирует много стильных образов.

Ева времени не теряет (фото: instagram.com/evalongoria)

Автор: Мила Иванова