День матери я провела в больнице с сыном: Ева Лонгория ошеломила сеть трогательным признанием

Звезда рассказала историю из личной жизни
Ева Лонгория, которая на днях вспомнила о своих визитах на Каннский кинофестиваль и роскошных нарядах, продолжает удивлять поклонников рассказами из прошлого. Она запостила фото, на котором запечатлена в больничной палате, вместе со своим маленьким сыном. «В этот день год назад я приземлилась в Каннах на кинофестиваль, и мне пришлось сделать экстренную аппендэктомию! Это был мой первый День матери, и я провела его в больнице с моим сыном», – написала звезда. Нужно отметить, что выглядит актриса, как всегда, отлично: по всей видимости, все прошло хорошо. Она обнимает Санти, который лежит рядом.
Ева и Санти в больнице (фото: instagram.com/evalongoria)
Поклонники не на шутку встревожились, увидев такое фото. Они принялись писать, как они счастливы, что эта история осталась позади. Также фанаты отметили, что даже в больнице звезда остается невероятно привлекательной и милой.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)
В сториз Ева, которая наверняка скучает по красным дорожкам, показала еще одно милое фото, где Санти играет с ее босоножками на внушительных каблуках. Позже спортивная мамочка добавила серию видео, где демонстрирует свои любимые упражнения. А также – свою совершенную фигуру в черном облегающем наряде. Лонгория выполняет комплекс на укрепление пресса, ягодиц и мышц ног. Что ж, звезда не дает себе скучать на карантине. И тем более не намерена терять форму. Тем более что даже в период самоизоляции она продолжает сниматься в фотосессиях, где демонстрирует много стильных образов.
Ева времени не теряет (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Мила Иванова