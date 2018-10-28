"Делаю все сам, стоит очень дорого": MELOVIN рассказал о "золотом" хобби (видео)

Видео: MELOVIN рассказал о "золотом" хобби (Youtube-канал/Світське життя)

Известный украинский певец MELOVIN проговорился о своем "золотом" хобби, на которое потратил десятки тысяч гривен. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках программы "Світське життя".

"Он (парфюм – ред.) пахнет имбирем, шоколадом, удом, амброй и кофе. Я не один раз смотрел фильм "Парфюмер", но после второго раза загорелся сделать что-то сам. На следующий день я поехал и купил себе парфюмерный стол", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Более того, утверждает MELOVIN, некоторые вещества, используемые для приготовления духов, являются очень дорогими.

"Это никакая не лаборатория, не склады. Это все делаю я сам. Все эти вещества стоят очень дорого. К примеру, какой-то уд, который стоит около тысячи долларов за литр. Мы его купили у арабов. Это очень интересная вещь. Захотел, сделал, и все получилось", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Как сообщалось, ранее Константин Бочаров, более известный как MELOVIN, рассказал о том, как участие в международном певческом конкурсе Евровидение-2018 повлияло на его заработок.

Также мы писали о том, что MELOVIN в конце августа презентовал в сети свою новую англоязычную композицию "That’s Your Role" ("Это твоя роль"), в которой певец немного отошел от своего привычного стиля.

Видео: РБК-Украина