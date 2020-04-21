Делаем первые шаги: Лилия Ребрик воплотила в жизнь давнюю мечту

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая нашла положительные стороны самоизоляции на карантине

Украинцы на карантине продолжают осваивать новые умения и навыки. Так и ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик. В самоизоляции у «дикой семейки» появилась идея, на реализацию которой раньше не хватало времени. Чем занимается телезвезда дома? И какую мечту наконец воплощает в жизнь?

Одни на карантине зачитываются книгами, другие обучаются онлайн новым профессиям, а третьи перебирают старые вещи и наводят порядок в доме. Актриса и телеведущая Лилия Ребрик тоже решила заняться делом, на которое раньше времени не было.

«Мы созрели для создания огорода во дворе дома. Заказали в интернете зерна и делаем первые шаги в садоводстве, – смеется звезда канала «Украина» Лилия Ребрик. – Приготовили рассаду и будем высаживать в грунт помидоры, перец, огурцы, лук. Чуть позже посеем различные виды салатов – рукколу, шпинат и т.д.»

Кроме огорода, на участке у телеведущей будет и небольшой сад. Поэтому через несколько лет вся семья будет смаковать сочные фрукты.

«Из плодовых деревьев уже посадили черешню, вишню, грушу, раннюю и позднюю яблоньки. А еще два сирени перед входом, как я и хотела. Также у нас будут кусты малины, винограда, крыжовника, смородины, жимолости и голубики. И клубника – это была моя мечта! Надеюсь, справимся и летом будем смаковать плоды и делать вкусные салаты из выращенных собственными усилиями овощей».