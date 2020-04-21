Дантес пожаловался, что карантин разрушил их с Дорофеевой планы на празднование ее 30-летия

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Дантес делает все чтобы супруга не унывала

Надя Дорофеева буквально купается в поздравлениях. Сегодня, 21 апреля экс-солистка группы “Время и Стекло” отмечает юбилей — певице исполнилось 30 лет! Поклонники и коллеги засыпают именинницу поздравительными видео и открытками. К примеру, в песенном формате Дорофееву поздравили Джамала и Женя Галич. Однако самые желанные поздравления Надя получила от своего супруга — блогера Владимира Дантеса. Дантес подошел к пожеланиям креативно и с юмором — как раз то, что поднимает настроение на домашней изоляции.

С самого утра Дантес опубликовал фото своей супруги в купальнике и отметил:

“Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления”.

А вот в у себя в instagram-сториз Дантес поделился подробностями. Как выяснилось, на 30-летие Нади супруги планировали улететь в Барселону. Однако карантин из-за коронавируса испортил планы влюбленных.

Чтобы любимая не расстраивалась, Дантес решил “отправить” ее в Барселону виртуально. Блогер сделал серию забавных коллажей, поместив фото с Дорофеевой на “барселонские пейзажи”.

“На день рождения Нади, мы должны были улететь в Барселону. Если мы не идем к Барселоне, то Барселона идет к нам”, — подписал серию коллажей Владимир.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Также Владимир записал для Нади игривое пожелание в виде забавной песни, что поспешила снять Надя.

“Ты самая крутая соска. Не встречал я таких сосок никогда, будь со мной, Надюша, навсегда, — шутит Дантес и продолжает: Дорофеева Надежда очень часто без одежды”.

“Спасибо, так романтично”, — комментирует Надя.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала о знакомстве с Дантесом и их "лавандовой" свадьбе.