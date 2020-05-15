Дан Балан впервые спел на украинском — с победительницей шоу Голос країни-9 Оксаной Мухой

Дан Балан и Оксана Муха (фото: 1+1)

Это первая режиссерская работа артиста и первая песня, которую артист исполнил на украинском языке

15 мая состоялась премьера нового клипа тренера вокального шоу "Голос країни" Дана Балана на песню "Треба", которая стала своеобразным социальным проектом под названием #ВСЕПРОБАЧАТИ.

Тренер вокального шоу "Голос країни" Дан Балан представил клип на песню #всепробачати. Артист специально написал песню на украинском языке для дуэта с Оксаной, ее любовь к украинской культуре вдохновила звездного тренера к написанию первой песни на украинском языке. После завершения проекта и творческих поисков в течение года артист презентовал композицию уже в новом звучании и аранжировке: "Прощать надо все - не для кого-то, а для себя. Прощение - это исцеление, отпуская свою боль, мы освобождаем место для любви. И совсем неважно впустите вы к своей жизни снова этого человека или нет. Это и есть главный месседж проекта #всепробачати", - говорит Дан Балан.

Музыкальный клип на песню #всепробачати стал первой режиссерской работой артиста. Работа над клипом переросла в своеобразный социальный проект, главная цель которого показать, как боль обид переходит в радость прощения. В течение двух месяцев команда артиста занималась поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды, не решаясь сделать первый шаг навстречу друг другу.

Победительница девятого сезона вокального шоу "Голос країни" Оксана Муха призналась, что после участия в вокальном шоу поддерживала связь со своим тренером: "Весь год, прошедший после нашей победы в «Голосі країни», мы с Даном были на связи и в творческом поиске. В прошлом году летом я была специальной гостьей большого тура по Украине. А сейчас, наконец, - наша такая долгожданная и желанная премьера. Это первый музыкальный результат нашего сотрудничества - песня #ВСЕПРОБАЧАТИ, которую ранее слушатели слышали под названием «Треба». Для меня это был очень интересный опыт в работе: Дан нашел новую для меня манеру пения, я впервые снялась в таком масштабном видеоклипе. Надеюсь, это первый, но далеко не последний наш совместный проект. Ведь идей много, а главное - музыку мы чувствуем и воспринимаем одинаково, у нас одинаковые ценности и взгляды ", - отметила Оксана.

Напомним, победителем десятого юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни" стал подопечный из команды Тины Кароль, народный любимец Роман Сасанчин.

Автор: Юля Петрова