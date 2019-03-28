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Дама с вуалью: Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 18:28
Дама с вуалью: Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом
Тина Кароль

Поклонники Кароль отметили ее глубокий взгляд

Тина Кароль продолжает зачаровывать поклонников результатом своей шикарной фотосессии для украинского Vogue. Отметим, что съемка прошла еще в 2015 году. Однако время от времени Кароль балует фанатов яркими снимками, каждый из которых отличим по характеру и стилю. К примеру, не так давно Кароль пленила поклонников "уставшим" фото – также из фотосессии для Vogue Украина. Тогда исполнительница полулежала в кресле спиной к зрителю.

На этот раз певица "расширила" фото. Она присела, изящно сложив руки, и серьезно смотрит в кадр. На певице уже знакомое нам по предыдущему снимку платье в пол – белоснежное, с открытыми плечами, декорированное цветочным принтом. Талию исполнительницы подчеркивает массивный кожаный пояс-баска на молнии.

Волосы аккуратно собраны на затылке в женственную прическу. При этом одна из главных деталей образа – небольшая вуаль в волосах, прикрывающая лицо Тины Кароль. Образ получился интригующим и очень необычным.

Стильная Тина Кароль

Стильная Тина Кароль для украинского Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль поспешили оставить свои отзывы под новым снимком своей любимицы.

  • "Королевская фотосессия"
  • "Спасите меня, я влюбилась в нее"
  • "Мои глаза! Ты их ослепила"
  • "Лучик солнца"
  • "Божееее, Тина потрясающая! Обожаю этот образ, мейкон и платье на тебе!"
  • "Люблю эту фотосессию"
  • "Какая же ты красивая"
  • "Взгляд прям в душу, не пугай меня"
  • "Прожигаешь взглядом"
  • "Душу спрятала, сердце на замок закрыла... но красота все открывает"
  • "Тебе так идет этот образ! Люблю эту фотосессию, ты в ней такая красивая"
  • "В моих глазах вы самая красивая и нежная! Радуете каждый день. Люблю вас"

Кароль

Тина Кароль для украинского Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль в экстремально коротком платье блеснула точеной фигурой

Также до этого Тина Кароль очаровала сеть экспромонтом во время съемки шоу "Голос страны", исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.

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