Дама с собачкой: Даша Астафьева умилила необычной фотосессией

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица позировала с любимой собакой Чичико

Певица, актриса, модель и бывшая звезда "Плейбоя" Даша Астафьева известна своей любовью к откровенным съемкам - она без стеснения обнажается на камеру и демонстрирует свою роскошную фигуру. Пикантными кадрами артистка регулярно делится на своей страничке в Instagram, будоража подписчиков. Однако на этот раз красотка предстала в совершенно другом амплуа.

Даша поделилась милыми и трогательными кадрами из новой фотосессии для украинского глянца, на которых она позировала со своей любимой собакой породы сиба-ину по кличке Чичико.

Астафьева примерила вязаное белое платье по фигуре и черные колготки в сетку, а песика нарядила в похожий наряд - белый "свитерок".

Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Певица и ее любимец позировали на деревянной скамейке - на одном из фото она нежно обнимает Чичико, а на другой тот забавно "дает ей пять".

Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры Даши поспешили оставить множество умиленных комментариев.

Дама с собачкой

Какие вы красивые. Чичико такой нарядный

Дашулька красотулька, а собачка просто улет!!

І я такого песика хочу :-)

Вы просто неперевершені з Чічіко

Даст же Бог красоту человеку! Какую бы прическу Даша не сделала всё ей идёт!Обожаю красивых людей!

Любимые

Во,это друг)

Как красиво!!! Милашки

Шикарное фото)

Как нежно...

Самые прекрасные собакены

Боже какая прелесть)

Ну это же невозможно! любовь с первого взгляда

Тебе идет такая прическа)

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, чувственная Даша Астафьева обнажила грудь на откровенных фото. Полуобнаженная певица едва покрылась обрезом белоснежной ткани.

Ранее Даша Астафьева взбудоражила сеть аппетитными формами в черном облегающем платье.

Также Даша Астафьева внезапно проехалась в метро, вызвав недоумение в сети.