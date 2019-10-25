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Чувствую себя богиней: Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 13:33
Чувствую себя богиней: Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции (видео)
Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Киркоров и Полякова встретились на выступлении в Кемере, Турция

Оля Полякова неожиданно сообщила своим поклонникам, что находится в Турции. А именно - в туристическом городе Кемер. Судя по всему, сюда артистка приехала не просто, чтобы отдохнуть и насладиться теплым солнцем, но также и выступить в одном из клубов. Полякова на своей страничке в сети instagram в разделе “сториз” засыпала поклонников видео. Только не со своего концерта, а с выступления российского исполнителя Филиппа Киркорова! Полякова действительно “зажгла” на танцевальном паркете, оставляя массу положительных отзывов. Видно, что исполнительница зарядилась положительными эмоциями.

Видео: youtube.com/Glam Wish

Так, Киркоров исполнил серию своих хитов, под которые также с удовольствием танцевала Полякова. певица записала немало виде с “королем российской эстрады”. Они целовались в губы, делали вместе селфи. И конечно же, много танцевала в серебряном мини-платье.

“Под него я чувствую себя богиней”, - оставила восторженный комментарий Полякова.

Чувствую себя богиней: Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции (видео)

Чувствую себя богиней: Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции (видео)

Более того, исполнительница оставила фото в черном бикини, позируя на фоне песчаного пляжа и моря. Сложно не отметить, что выглядит она действительно роскошно - подтянутая спортивная фигура, ни одного лишнего сантиметра.

Певица поделилась секретом стройности:

“-5 ! Молочным и мучным продуктам - нет! Тренировкам и любви - Да! Как вам?)” - уточняет Ольга.

Чувствую себя богиней: Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции (видео)

Стройная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники певицы, конечно же, пришли в восторг от ее нового фото:

  • “Фігурка супер, як для мами двох дітей”
  • “Хороша зараза)”
  • “Женщина агонь!”
  • “Какая красота! Всё краше и краше!”
  • “Шикарная”
  • “Неземная Красота. С каждым годом прекрасней)))”

Чувствую себя богиней: Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте. Выяснилось, что певица хотела стать балериной.

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