Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась радостной новостью в сети

Украинская певица Джамала, которая недавно похвасталась новой наградой за вклад в украинскую музыку, поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз! Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.

На фото семейство запечатлено на берегу моря, при этом видно заметно округлившийся животик Джамалы. Она трогательно прижимается к мужу, а тот целует ее в макушку, держа на руках сына.

Звезда сопроводила публикацию трепетным стихотворением.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

Пристыдил меня,

что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.

И со вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!" - поделилась своим счастьем Джамала.

Поклонники наперебой поздравляют будущую маму двоих детей и желают ей наслаждаться беременностью.

Вітаю!!! Прекрасна новина!!! Нехай вагітність і материнство будуть в радість

супер!!! Поздрпвляю Вас с этим счастьем

МАШАЛЛАh!!!!

Вітаю!!!

Поздравляем!!! Только здоровья! Сейчас это самое главное!

Ще більше щастя у Вашому домі

Молодцы! Поздравляем Вас ребята с таким даром, догоняйте нас

Аааа, поздравляю

наслаждайтесь!

Супер! С уважением к вам!

Ого как не ожидаемо) поздравляем ,будьте счастливы и здоровы

Мы сами себя делаем счастливыми... Береги себя

Красуня і розумничка! Бажаю вам щастя!

Поздравляю

Це прекрасно

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала намекнула на усталость во время семейной поездки на море в Египет. Певице сложно одновренно расслабиться и уследить за сыночком-непоседой.