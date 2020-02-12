Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз

Певица поделилась радостной новостью в сети
Украинская певица Джамала, которая недавно похвасталась новой наградой за вклад в украинскую музыку, поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз! Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.
На фото семейство запечатлено на берегу моря, при этом видно заметно округлившийся животик Джамалы. Она трогательно прижимается к мужу, а тот целует ее в макушку, держа на руках сына.
Звезда сопроводила публикацию трепетным стихотворением.
Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)
"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!" - поделилась своим счастьем Джамала.
Поклонники наперебой поздравляют будущую маму двоих детей и желают ей наслаждаться беременностью.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, что Джамала намекнула на усталость во время семейной поездки на море в Египет. Певице сложно одновренно расслабиться и уследить за сыночком-непоседой.