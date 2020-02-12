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Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.02.2020 - 10:24
Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась радостной новостью в сети

Украинская певица Джамала, которая недавно похвасталась новой наградой за вклад в украинскую музыку, поделилась с поклонниками радостной новостью - певица станет мамой во второй раз! Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок со своим супругом и старшим сыном Эмиром-Рахманом.

На фото семейство запечатлено на берегу моря, при этом видно заметно округлившийся животик Джамалы. Она трогательно прижимается к мужу, а тот целует ее в макушку, держа на руках сына.

Звезда сопроводила публикацию трепетным стихотворением.

Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!" - поделилась своим счастьем Джамала.

Поклонники наперебой поздравляют будущую маму двоих детей и желают ей наслаждаться беременностью.

  • Вітаю!!! Прекрасна новина!!! Нехай вагітність і материнство будуть в радість
  • супер!!! Поздрпвляю Вас с этим счастьем
  • МАШАЛЛАh!!!!
  • Вітаю!!!
  • Поздравляем!!! Только здоровья! Сейчас это самое главное!
  • Ще більше щастя у Вашому домі
  • Молодцы! Поздравляем Вас ребята с таким даром, догоняйте нас
  • Аааа, поздравляю
  • наслаждайтесь!
  • Супер! С уважением к вам!
  • Ого как не ожидаемо) поздравляем ,будьте счастливы и здоровы
  • Мы сами себя делаем счастливыми... Береги себя
  • Красуня і розумничка! Бажаю вам щастя!
  • Поздравляю
  • Це прекрасно

Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала намекнула на усталость во время семейной поездки на море в Египет. Певице сложно одновренно расслабиться и уследить за сыночком-непоседой.

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Новости Украины Джамалабеременность
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