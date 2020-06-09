Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда растрогала поклонников

Виктория Бекхэм восхитила сеть очередным архивным фото. На нем она позирует на фоне океана еще совсем малышкой. «Счастливого Дня океанов! Малышка Виктория всегда любила бывать возле воды», – написала дизайнер под снимком. К нему она добавила пару стикеров морских обитателей. Девочка стоит в красных плавках и забавном чепчике с детской лопаткой в руке. Выглядит крошка очаровательной. Детские фото Виктории всегда вызывают фурор в сети, и в этот раз было не иначе.

Виктория в детстве (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Малышка Виктория просто супермилашка

Красотка

Ты выглядишь такой милой и круглолицей тут

Такая хорошенькая

Просто невероятная милашка

Удивительная девочка

Божьи планы просто идеальны

Это просто самое сладкое, что может быть

Я словно рыба. Настоящая русалка. Получи свой витамин Sea!

Чудная малышка

Комментарии к посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория также показала детское «пророческое» фото. На нем она стоит в ярком красно-черном наряде. Рядом знаменитый дизайнер разместила фото с показа осенне-зимней коллекции 2012 собственного бренда. «Нашла несколько моих старых детских фотографий прошлой ночью... Странно. VB Осень/Зима 2012», – написала Виктория. Дело в том, что образ девушки, созданный самой Бекхэм, очень напоминает описанный выше костюм крошки на фото. Так что судьба ее явно была предрешена с самого детства. Этот факт отметили и поклонники знаменитой бизнесвумен, написав, что она всегда была фэшионистой. И это невероятно удивительное совпадение... По поклонники красавицы сошлись во мнении, это не что иное, как судьба.

Также многодетная мама в последнее время часто балует поклонников фото с детьми. Вместе с Дэвидом они любят демонстрировать, какой красавицей растет их единственная дочь Харпер Севен. А недавно она показала, что сыновья – уже совсем взрослые – также выделяются своей эффектной внешностью. Что ж, семья Бекхэмов как всегда, найдет чем удивить.

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Автор: Lite