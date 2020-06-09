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Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2020 - 17:32
Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда растрогала поклонников

Виктория Бекхэм восхитила сеть очередным архивным фото. На нем она позирует на фоне океана еще совсем малышкой. «Счастливого Дня океанов! Малышка Виктория всегда любила бывать возле воды», – написала дизайнер под снимком. К нему она добавила пару стикеров морских обитателей. Девочка стоит в красных плавках и забавном чепчике с детской лопаткой в руке. Выглядит крошка очаровательной. Детские фото Виктории всегда вызывают фурор в сети, и в этот раз было не иначе.

Виктория в детстве (фото: instagram.com/victoriabeckham)

  • Малышка Виктория просто супермилашка
  • Красотка
  • Ты выглядишь такой милой и круглолицей тут
  • Такая хорошенькая
  • Просто невероятная милашка
  • Удивительная девочка
  • Божьи планы просто идеальны
  • Это просто самое сладкое, что может быть
  • Я словно рыба. Настоящая русалка. Получи свой витамин Sea!
  • Чудная малышка

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Что за чудная малышка! Виктория Бекхэм умилила сеть редким детским фото

Комментарии к посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

    Напомним, ранее Виктория также показала детское «пророческое» фото. На нем она стоит в ярком красно-черном наряде. Рядом знаменитый дизайнер разместила фото с показа осенне-зимней коллекции 2012 собственного бренда. «Нашла несколько моих старых детских фотографий прошлой ночью... Странно. VB Осень/Зима 2012», – написала Виктория. Дело в том, что образ девушки, созданный самой Бекхэм, очень напоминает описанный выше костюм крошки на фото. Так что судьба ее явно была предрешена с самого детства. Этот факт отметили и поклонники знаменитой бизнесвумен, написав, что она всегда была фэшионистой. И это невероятно удивительное совпадение... По поклонники красавицы сошлись во мнении, это не что иное, как судьба.

    Также многодетная мама в последнее время часто балует поклонников фото с детьми. Вместе с Дэвидом они любят демонстрировать, какой красавицей растет их единственная дочь Харпер Севен. А недавно она показала, что сыновья – уже совсем взрослые – также выделяются своей эффектной внешностью. Что ж, семья Бекхэмов как всегда, найдет чем удивить.

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    Автор: Lite

    Теги Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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