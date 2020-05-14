Чертовски привлекательна: 57-летняя Деми Мур в дерзком комбинезоне похвасталась стройными ножками

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Звезда показала домашнее фото

Деми Мур, которая в последнее время часто радует поклонников соблазнительными фото из молодости, решила доказать, что она до сих пор стройна и прекрасна. 57-летняя актриса опубликовала новое фото, сделанное в ее доме во время карантина. Наряд она выбрала комфортный и весьма соблазнительный: белую футболку звезда дополнила дерзким комбинезоном с укороченными штанинами. Волосы она распустила, а ноги обула белые кроссовки – лук получился молодежным и стильным.

Деми Мур в домашнем образе (фото: instagram.com/demimoore)

В руках голливудская знаменитость держит доску с грибами. «Охота за сокровищами Мореля», – написала Деми под снимком. Она запечатлена с выражением восторга на лице и кокетливо согнутой в колене ногой. Выглядит знаменитость энергичной, счастливой и по-прежнему прекрасной. Что тут же отметили поклонники экс-супруги Брюса Уиллиса.

Ты выглядишь отлично

Восхитительна

Прекрасная леди

Вау!

Красота

Ты просто невероятная

Ты такая хорошенькая, о боже

Браво!

Какой же красивый у тебя дом

Ты так чертовски привлекательна

Вау! Это удивительно

Я люблю тебя, ты красива внутри и снаружи, просто прекрасная личность

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/demimoore)

Напомним, Деми Мур проводит карантин вместе со своими дочерьми с их мужчинами, а также бывшим мужем – знаменитым голливудским актером Брюсом Уиллисом. В свое время пара не на шутку растревожила сеть – поклонники задавались вопросом, почему Крепкий Орешек не сидит на самоизоляции с нынешней супругой и младшими дочерьми.

Но, как оказалось, переживания были излишни. Все члены огромного семейства отлично ладят между собой, и Эмма со спокойной душой отпустила Брюса к Деми на карантин. Также она часто комментирует фото Деми Мур, на которых фигурирует Уиллис. Однажды фанаты отметили, что он позирует в одном и том же наряде. «…Ох, я пошлю Брюсу немного больше одежды как можно скорее», – написала благоверная.

Автор: Мила Иванова